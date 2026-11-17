We wtorek rano przez kilka minut na stronie głównej Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) wyświetlany był baner z zarzutami dotyczącymi niedopuszczenia reprezentacji Rosji do mistrzostw świata juniorów w Kanadzie. Informuje o tym Meduza English, powołując się na szwedzkiego nadawcę SVT.

Baner na stronie głównej

Na obrazie przedstawiono Ilję Kowalczuka świętującego gola w meczu przeciwko Kanadzie podczas mistrzostw świata w 2008 roku. Napis na banerze zawierał twierdzenie, że federacja rzekomo boi się grać przeciwko Rosji i usunęła drużynę, której nie może pokonać.

Kilka minut po pojawieniu się banera strona IIHF przestała się ładować. Następnie wyświetlono na niej komunikat o trwających pracach technicznych.

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Niedopuszczenie do turnieju

15 listopada IIHF oficjalnie ogłosiła, że Rosja nie wystąpi w nadchodzących mistrzostwach świata juniorów w Kanadzie. Wcześniej Sportowy Sąd Arbitrażowy orzekł, że rosyjska drużyna powinna zostać dopuszczona do udziału w turnieju.

Według źródła decyzję IIHF podjęto po oświadczeniu władz Kanady, że nie wydadzą wiz rosyjskim hokeistom.

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