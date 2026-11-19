Badanie ponad 15 tysięcy lodowych klifów Antarktydy wykazało, że nawet ich szybkie zawalenie nie musi prowadzić do nieprzerwanego cofania się lodowców w głąb kontynentu. Zespół z Massachusetts Institute of Technology i Woods Hole Oceanographic Institution przeanalizował obserwacje satelitarne z lat 2019–2023, informuje ScienceDaily.

Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Science. Badacze stwierdzili, że najwyższe lodowe klify rzeczywiście mogą się zawalać, a lodowce za nimi mogą cofać się szybciej, niż przewidywały istniejące modele. Jednocześnie takie cofanie się w badanych miejscach było krótkotrwałe: później lodowce stabilizowały się, a niektóre ponownie przesuwały się w stronę oceanu.

Wysokość nie jest jedynym czynnikiem

Wcześniej naukowcy zakładali, że lodowy klif wyższy niż około 100 metrów staje się niestabilny pod własnym ciężarem. Zgodnie z teorią niestabilności morskich lodowych klifów jego zawalenie mogłoby odsłonić jeszcze wyższą ścianę lodu dalej w głąb lodowca i spowodować powtórzenie procesu.

Satelita NASA ICESat-2 umożliwił mierzenie wysokości klifów w odstępach trzymiesięcznych. Średnia wysokość analizowanych klifów wynosiła około 30 metrów, choć część z nich przekraczała 100 metrów. Do bardziej szczegółowej analizy zespół wybrał cztery obszary z najwyższymi klifami: o wysokości około 100 metrów, przy czym najwyższy z nich osiągał 127 metrów.

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Rzeźba terenu pod lodem i mieszanina lodowa

Jak stwierdzili badacze, na stabilność klifów wpływają nie tylko ich rozmiary. Przed bardziej nieruchomymi ścianami lodu gromadziła się grubsza mieszanina lodu morskiego i odłamków gór lodowych, znana jako melange. Może ona podtrzymywać klify. Dodatkowym czynnikiem może być głębsza woda, która wywiera większe ciśnienie na ścianę lodu.

Badacze powiązali również ustanie cofania się lodowców z wzniesieniami rzeźby terenu pod lodem. Takie ukryte pod lodem wzniesienia zmniejszają grubość lodu nad nimi, a zatem mogą obniżać wysokość odsłoniętego klifu. Ponadto wysokie klify podczas zawalania szybciej stają się cieńsze, przekształcając się w niższe i potencjalnie bardziej stabilne.

Autorzy pracy podkreślają, że dla dokładniejszych ocen przyszłego wkładu Antarktydy we wzrost poziomu morza modele muszą uwzględniać rzeźbę podłoża pod lodem, tempo ścieńczania lodu, głębokość wody oraz wpływ melange.

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