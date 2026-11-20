Partia Demokratyczna USA po zwycięstwie w wyborach uzupełniających zachowuje poważne różnice zdań dotyczące dalszego kursu. Na konferencji What’s Next w Denver, która zgromadziła ponad 2 tysiące osób, uczestnicy dyskutowali o możliwej współpracy z administracją prezydenta Donalda Trumpa, dochodzeniach w sprawie jej działalności oraz kwestiach przywództwa w partii, informuje BBC News.

Według publikacji demokraci zdobyli kontrolę nad obiema izbami Kongresu: uzyskali większość w Izbie Reprezentantów z przewagą ponad 80 mandatów i zdobyli dodatkowo dziewięć miejsc w Senacie. W Denver uczestnicy dyskutowali także o tym, jakie kwestie zapewniły partii zwycięstwo i jak utrzymać ten rezultat w przyszłości.

Współpraca czy konfrontacja

Wybrany senator z Teksasu James Talarico, który w styczniu w wieku 37 lat zostanie najmłodszym członkiem Senatu, wezwał demokratów do współpracy z republikańską administracją Trumpa. Jego propozycja wywołała mieszaną reakcję na sali. Część uczestników konferencji proponowała wspólne promowanie programu gospodarczego, w tym rozszerzenie zakresu ochrony zdrowotnej i obniżenie inflacji.

Kongresmen z Alabamy Shomari Figures ostrzegł partię przed skupianiem się wyłącznie na konfrontacji z Trumpem, podkreślając znaczenie codziennych problemów Amerykanów. Z kolei kongresmenka z Marylandu Angela Alsobrooks oświadczyła, że wyborcy oczekują rozliczalności, i poparła przejrzyste dochodzenia dotyczące administracji Trumpa.

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Przywództwo i wojna w Gazie

Dwudniową konferencję zorganizował komitet polityczny Majority Democrats, utworzony w ubiegłym roku w obliczu napięć między lewym a centrowym skrzydłem partii. Wśród głównych przedmiotów sporów pozostają ochrona zdrowia i wojna w Gazie. Na wydarzenie nie przyszli niektórzy prominentni przedstawiciele lewego skrzydła, w tym Alexandria Ocasio-Cortez i wybrany senator Abdul El-Sayed.

Na konferencji protestujący z palestyńskimi flagami wyrażali niezadowolenie z kierownictwa partii. W szczególności krytykowali senatora Chucka Schumera, którego uważają za przedstawiciela centrowego establishmentu. O stanowisko lidera większości w Senacie ubiega się senator z Marylandu Chris Van Hollen. Protestujący przerywali także wystąpienie kongresmena Hakeema Jeffriesa, który może zostać pierwszym czarnoskórym przewodniczącym Izby Reprezentantów USA.

Schumer i Jeffries popierają kontynuację pomocy wojskowej dla Izraela, podczas gdy część nowych członków Kongresu, w tym El-Sayed, opowiada się za zakończeniem bezwarunkowej amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela. Jednocześnie część uczestników konferencji podkreślała, że demokraci powinni skupić się na obniżaniu kosztów dla obywateli i praktycznych rozwiązaniach dla wyborców.

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