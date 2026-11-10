Neurobiolodzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine w USA ustalili, że po wiosennym przejściu na czas letni pracownicy częściej klikali linki w symulowanych wiadomościach phishingowych. Jak informuje News-Medical, w poniedziałek po zmianie czasu wskaźnik ten był o 13% wyższy niż w poprzedni poniedziałek.

Test z udziałem ponad 11 tysięcy pracowników

Naukowcy przeanalizowali wyniki kampanii zwiększającej świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa, która objęła ponad 11 tysięcy pracowników dużej instytucji w USA. Jej grupa IT co kilka miesięcy wysyła pracownikom wiadomości przypominające phishing, aby sprawdzić, ilu odbiorców kliknie umieszczone w nich linki.

W poniedziałek po wiosennym przejściu na czas letni, gdy ludzie mogą stracić do godziny snu, odsetek pracowników, którzy kliknęli link, wyniósł 17,76%. W poprzedni poniedziałek było to 15,56%. Autorzy pracy uważają, że nawet krótkotrwałe ostre ograniczenie snu może wpływać na podejmowanie decyzji w codziennych sytuacjach.

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Wyniki opublikowano w PNAS

Wyniki badania przedstawiono w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Kierownik badania, Eitan Schechtman, profesor nadzwyczajny na Wydziale Neurobiologii i Zachowania Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, zaznaczył, że konsekwencje niedoboru snu mogą nie ograniczać się do cyberbezpieczeństwa i wpływać na inne codzienne decyzje.

Naukowcy powiązali również wyniki z debatą na temat sezonowej zmiany czasu w USA. Ich zdaniem stały czas standardowy lepiej odpowiada wewnętrznemu zegarowi biologicznemu niż stały czas letni. Wezwali pracodawców i firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem do uwzględniania ryzyka w okresach, gdy sen pracowników może być zakłócony, w tym po świętach lub dużych wydarzeniach sportowych.

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