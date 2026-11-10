W lesie Wanang na północy Papui-Nowej Gwinei po suszy El Niño z lat 2015–2017 zginęło więcej drzew niż przed nią i w jej trakcie. Wykazało to badanie ponad 21 tysięcy drzew na 50-hektarowej powierzchni badawczej, podaje Mongabay.

Opóźniony efekt suszy

Naukowcy śledzili śmiertelność drzew przed suszą, w jej trakcie oraz przez dwa lata po jej zakończeniu. Ustalili, że wskaźnik ten był istotnie wyższy właśnie w okresie po suszy. Autor badania Hayden Wagia zaznaczył, że obumieranie drzew stało się zauważalne po zakończeniu suszy.

W porze suchej na okres suszy przypadło zaledwie 5,2% całkowitej sumy opadów w rejonie Wanang. Dla porównania przed suszą wskaźnik ten wynosił 13,1%, a po niej — 9,6%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drzewa na grzbietach ucierpiały później

Reakcja drzew zależała od ukształtowania terenu. W dolinach śmiertelność była względnie wysoka przed suszą i w jej trakcie, lecz szybko spadła po powrocie opadów. Wśród małych drzew jej roczny poziom w dolinach wynosił 7,8% przed suszą i 8,81% w jej trakcie, a następnie zmniejszył się do 4,91%.

Na grzbietach sytuacja była odwrotna: śmiertelność małych drzew wzrosła z 4,66% przed suszą do 7,07% po niej i pozostawała podwyższona. Badacze przypuszczają, że doliny mogą lepiej zatrzymywać wodę, podczas gdy erozja na odsłoniętych grzbietach może zmniejszać retencję wody.

Możliwe przyczyny obumierania

Autorzy nie ustalili dokładnej przyczyny opóźnionej śmiertelności. Wśród możliwych wyjaśnień są uszkodzenie ksylemu, który transportuje wodę w drzewie, oraz wyczerpanie zapasów węglowodanów potrzebnych do regeneracji i ochrony przed szkodnikami oraz chorobami. Naukowcy proponują kontynuowanie obserwacji lasu, prowadzenie badań na różnych wysokościach oraz zastosowanie teledetekcji, aby ustalić, czy te prawidłowości powtarzają się na większych obszarach.

Czytaj nas na