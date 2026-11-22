Po pożarze fabryki w Indonezji poszukiwanych jest 39 osób — Channel NewsAsia
W Indonezji ratownicy poszukują 39 osób po pożarze w fabryce Fonusa Agung Mulia w okręgu Serang, około 50 km od stolicy, Dżakarty. Kolejne cztery osoby odniosły obrażenia. Informuje o tym Channel NewsAsia.
Ogień utrudnia poszukiwania
Przedsiębiorstwo produkujące wyroby cukiernicze i cukrowe zapaliło się w sobotę po południu, 21 listopada. Na nagraniach telewizyjnych wykonanych w nocy widać było płomienie w części fabryki oraz zawalone fragmenty dachu.
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Według rzecznika służby ratowniczej Rizkiego Dwianto, w niedzielę w niektórych częściach budynku pożar nadal trwał, co utrudniało poszukiwania zaginionych. Oświadczył, że wspólny zespół poszukiwawczo-ratowniczy pracuje nad ustaleniem miejsca pobytu tych osób, jednocześnie priorytetowo traktując bezpieczeństwo personelu.
Ustalana jest przyczyna
Lokalna służba zarządzania skutkami klęsk żywiołowych poinformowała, że przyczyna pożaru jest badana.