W Indonezji ratownicy poszukują 39 osób po pożarze w fabryce Fonusa Agung Mulia w okręgu Serang, około 50 km od stolicy, Dżakarty. Kolejne cztery osoby odniosły obrażenia. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Ogień utrudnia poszukiwania

Przedsiębiorstwo produkujące wyroby cukiernicze i cukrowe zapaliło się w sobotę po południu, 21 listopada. Na nagraniach telewizyjnych wykonanych w nocy widać było płomienie w części fabryki oraz zawalone fragmenty dachu.

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Według rzecznika służby ratowniczej Rizkiego Dwianto, w niedzielę w niektórych częściach budynku pożar nadal trwał, co utrudniało poszukiwania zaginionych. Oświadczył, że wspólny zespół poszukiwawczo-ratowniczy pracuje nad ustaleniem miejsca pobytu tych osób, jednocześnie priorytetowo traktując bezpieczeństwo personelu.

Ustalana jest przyczyna

Lokalna służba zarządzania skutkami klęsk żywiołowych poinformowała, że przyczyna pożaru jest badana.

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