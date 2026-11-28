W USA po wyborach śródokresowych w wielu miejscach zaczęły obowiązywać zakazy i wstrzymania budowy nowych dużych centrów danych. Informuje o tym Der Spiegel w materiale przygotowanym w stanie Ohio. Autorka materiału relacjonuje z Ohio.

Sprzeciw wobec centrów danych

Według wydania przeciwko takim obiektom występują Amerykanie o różnych poglądach politycznych. W podtytule materiału napisano, że w politycznie podzielonym kraju przeciwnicy nowych centrów danych znajdują wspólne stanowisko. Kwestia budowy centrów danych stała się polityczna. Na zdjęciu opublikowanym przez Der Spiegel uwieczniono protest w Mount Orab w stanie Ohio.

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Stanowisko Trumpa

Jednocześnie Donald Trump radzi społecznościom, by wzięły pieniądze. W ten sposób wydanie przekazuje jego radę lokalnym społecznościom w kontekście projektów dużych centrów danych.

Materiał Der Spiegel opublikowano 28 listopada 2026 roku. W nagłówku wydanie stawia pytanie, czy ograniczenia i przerwy w budowie mogą oznaczać zaprzestanie tworzenia nowych mega centrów danych.

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