W Polsce po strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie, w której zginęło pięć osób, międzynarodowi przywódcy złożyli kondolencje Polsce i rodzinom ofiar. Jak podaje RMF24, na tragedię zareagowali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Strzelanina w centrum Krakowa

Do strzelaniny doszło w sobotę, 7 listopada 2026 roku, w centrum Krakowa. Według portalu uzbrojony mężczyzna poruszający się samochodem otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

Zginęło pięć osób, a kolejnych kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Podczas interwencji funkcjonariusze zranili napastnika, po czym trafił on do szpitala. Policja zatrzymała mężczyznę, a służby zabezpieczyły teren zdarzenia.

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Reakcje przywódców i dyplomatów

Wołodymyr Zełenski we wpisie na platformie X przekazał kondolencje rodzinom i bliskim zabitych. Oświadczył, że czyn strzelca nie ma usprawiedliwienia, wyraził solidarność z Polską i życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia.

Roberta Metsola złożyła kondolencje rodzinom ofiar, życzyła poszkodowanym pełnego powrotu do zdrowia i podziękowała służbom za szybką interwencję. Wspomniała również o swojej niedawnej wizycie w Polsce.

Edgars Rinkēvičs oświadczył, że Łotwa solidaryzuje się z Polską w tym tragicznym czasie. Tom Rose poinformował, że Stany Zjednoczone solidaryzują się z Polakami, gdy napływają szczegóły dotyczące masowej strzelaniny w Krakowie.

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