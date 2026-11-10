W Polsce Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych ustaliła, że po wybuchu na torach w pobliżu przystanku Mika na trasie Warszawa—Dorohusk przez uszkodzony odcinek przejechało 11 pociągów. Jak informuje Polsat News, raport wskazuje na niewystarczające wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu przez operatora infrastruktury i przewoźników.

Wybuch pod pociągiem towarowym

Według komisji 15 listopada 2025 roku o godzinie 20:52 ładunek wybuchowy zdetonował pod trzecim pustym wagonem pociągu towarowego nr 524021, jadącego trasą Gdańsk-Port Północny—Puławy-Azoty. Ładunek został podłożony pod prawą szyną na odcinku Sobolew—Życzyn.

Wybuch złamał prawą szynę i naruszył jej ciągłość. Maszynista pociągu PKP Cargo, pod którym doszło do eksplozji, usłyszał jedynie słaby dźwięk i przypuszczał, że został on spowodowany przez pantograf stykający się z siecią trakcyjną. Po sprawdzeniu, że sieć i urządzenia lokomotywy działają prawidłowo, kontynuował jazdę do stacji Dęblin.

Uwagi komisji

Po wybuchu przez uszkodzone miejsce przejechało 11 pociągów, co doprowadziło do dalszego zniszczenia szyny. Ostatecznie długość brakującego odcinka szyny osiągnęła 1,16 metra. Komisja wskazała również, że PKP PLK nie spełniła wymogu instrukcji Ir-1: w przypadku posiadania informacji lub podejrzenia zagrożenia dyżurny powinien nakazać zachowanie zwiększonej ostrożności lub zmniejszenie prędkości oraz pisemnie powiadomić o tym drużyny pociągowe.

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Rankiem 16 listopada dyżurny Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem w Dęblinie otrzymał od maszynisty pociągu PKP Intercity nr 13109 zgłoszenie o niespokojnej jeździe na 91. kilometrze. Według wniosków komisji jedynie ustnie przekazał tę informację maszyniście pociągu Koleje Mazowieckie nr 12713. Ten zauważył defekt szyny około 450 metrów bliżej, niż wskazał dyżurny, lecz mimo hamowania przejechał przez brakujący odcinek. Pociąg nie stracił na dłużej kontaktu z szynami, a jego przednia część zatrzymała się.

Komisja uznała, że zabezpieczenia stosowane przez PKP PLK na liniach o znaczeniu państwowym nie zapobiegają wystarczająco skutecznie działaniom osób trzecich, w tym terroryzmowi, dywersji i sabotażowi. Jej zdaniem miejsce podłożenia ładunku wybrano tak, aby potencjalne skutki wykolejenia pociągu były jak największe: jest to teren niezabudowany z wysokim nasypem, łukiem toru i utrudnionym dostępem dla ratowników.

W sprawie dywersji w Mice podejrzewanych jest dwóch obywateli Ukrainy — Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow, którzy zostali ogłoszeni poszukiwanymi. Według wstępnych danych mogli oni działać na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Osobno, 15–16 listopada 2025 roku w pobliżu stacji Gołąb pociąg z 475 pasażerami został zmuszony do gwałtownego hamowania z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej; jej zerwane elementy przebiły szyby w wagonach.

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