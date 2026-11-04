W zakładzie należącym do oddziału japońskiej firmy Panasonic w powiecie Hsinchu na Tajwanie wybuchł pożar. Pięć osób zostało rannych, a dwie kolejne uznano za zaginione — informuje Daily Maverick, powołując się na lokalne władze.

Poszkodowanych hospitalizowano

Według administracji powiatu Hsinchu wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala. Pożar w zakładzie ugaszono krótko przed południem w środę, 4 listopada.

Lokalne władze poinformowały o dwóch osobach, które zaginęły po pożarze. W komunikacie nie podano innych szczegółów dotyczących ich stanu ani okoliczności zaginięcia.

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Firma ustala przyczyny wybuchu

Panasonic potwierdził, że w jego zakładzie na Tajwanie doszło do wybuchu, w wyniku którego ludzie odnieśli obrażenia. Firma oświadczyła, że ustala szczegóły incydentu i przyczynę wybuchu.

Zakład Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan dostarcza produkty tajwańskim producentom płytek drukowanych. Takie płytki są ważnymi komponentami produktów elektronicznych, w tym komputerów i serwerów dla systemów sztucznej inteligencji.

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