W USA Jensen Huang po rezygnacji z Nvidia może stracić około 108 mln dolarów wynagrodzenia w akcjach, do których prawa nie przeszły jeszcze na jego własność, informuje NDTV World. Według publikacji zasady Nvidia przewidują anulowanie niewestowanych RSU po zakończeniu ciągłego zatrudnienia kierownika w spółce.

Wynagrodzenia w akcjach

RSU to ograniczone jednostki akcyjne, które mogą zostać przekształcone w akcje po spełnieniu określonych warunków. Według NDTV World Huang ma około 346 tys. takich jednostek i mógłby otrzymać około 310 tys. akcji w ramach programu motywacyjnego Nvidia, jeśli spółka osiągnie określone wskaźniki.

Publikacja zaznacza, że wartość wynagrodzeń, które ma stracić, stanowi około 0,08% jego majątku. Bloomberg Billionaires Index szacuje majątek Huanga na 138,4 mld dolarów.

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Udział w spółce

Według Bloomberga prawie 97% majątku Huanga przypada na akcje zwykłe Nvidia. Kontroluje on około 3,5% głosów w spółce z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii. Nvidia ma tylko jedną klasę akcji, dlatego Huang nie ma uprzywilejowanych praw głosu.

NDTV World informuje również, że przez dwa poprzednie lata Huang otrzymywał rocznie około 7,5 mln dolarów wynagrodzenia pieniężnego. Po jego rezygnacji akcje Nvidia w Nowym Jorku, według publikacji, spadały o 14%, ale zakończyły sesję spadkiem o 4,3% — do 166,19 dolara za akcję.

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