W San Diego w USA krewni ośmioletniego chłopca z Haiti nie mogą ustalić miejsca jego pobytu po tym, jak 4 listopada federalne organy imigracyjne wzięły dziecko pod opiekę podczas wizyty. Demokratyczny kongresmen z Kalifornii Juan Vargas oświadczył, że pracuje nad połączeniem chłopca z jego bliskimi, informuje The Guardian.

Nagranie wideo uzyskane przez NBC News pokazuje, jak chłopca wyprowadza trzech uzbrojonych funkcjonariuszy. Według jego rodziny dziecko zostało wezwane na rutynową wizytę imigracyjną. Vargas przekazał, że miejsce pobytu ucznia trzeciej klasy jest nieznane, i nazwał zatrzymanie dziecka oraz oderwanie go od społeczności i kolegów z klasy nieludzkim.

Dziecko mieszkało z krewnymi

Według grupy obrony praw Haitian Bridge Alliance chłopiec uczęszcza do szkoły podstawowej Fay w San Diego i pozostawał pod opieką wujka oraz kuzynów i kuzynek po deportacji ojca w ubiegłym roku.

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Dyrektorka wykonawcza Haitian Bridge Alliance Guerline Jozef powiedziała NBC News, że wujek towarzyszył chłopcu podczas wizyty. Według jej informacji dziecko zostało następnie przekazane do Biura ds. Przesiedleń Uchodźców (ORR), działającego w strukturze amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Stanowisko Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oświadczył, że Służba Imigracyjna i Celna (ICE) objęła dziecko opieką „z ostrożności i w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa”. Według niego wujek nie był w stanie potwierdzić prawnej opieki, dlatego funkcjonariusze byli zobowiązani objąć chłopca opieką zgodnie z federalnymi przepisami przeciwdziałającymi handlowi ludźmi jako małoletniego cudzoziemca bez opieki.

Resort zaprzeczył również, że uczeń trzeciej klasy został umieszczony w ośrodku detencyjnym. Dodano, że chłopiec nie miał legalnego statusu imigracyjnego, a do USA przywiózł go ojciec, który później został deportowany do Meksyku. Jozef zaznaczyła, że z powodu nagłej deportacji ojca rodzina nie miała możliwości formalnego ustanowienia opieki nad dzieckiem.

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