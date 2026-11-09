W Wielkiej Brytanii 81-letni angielski pisarz M John Harrison został najstarszym laureatem Nagrody Bookera w historii. Otrzymał nagrodę w wysokości 50 tys. funtów szterlingów za dystopijną powieść The End of Everything, informuje ABC News Australia.

Powieść o świecie po inwazji

W centrum fabuły książki są Philip Tennent i jego ciotka, artystka Marnie, którzy mieszkają na południu Anglii dziesiątki lat po tajemniczej inwazji, która doprowadziła do społecznego upadku. Na początku powieści Philip, który zbiera porzucone przedmioty, znajduje na plaży artefakt — biologiczne urządzenie pozostawione przez najeźdźców iGhetti — i przynosi je do domu ciotki.

Marnie, której pamięć słabnie, ostrożnie podchodzi do znaleziska. Wydaje jej się, że przedmiot powiększa się podczas ich rozmowy. Harrison mówił, że pierwszym impulsem do napisania powieści był światowy kryzys finansowy z 2008 roku. Jak powiedział, tematy i satyra książki wyrosły z aktualnych wydarzeń.

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Jednomyślna decyzja jury

Przewodnicząca jury Nagrody Bookera, badaczka antyku Mary Beard, określiła powieść jako współczesną politykę pokazaną przez pryzmat przyszłości. Zaznaczyła, że książka przedstawia apokalipsę jako niezrozumiałe wydarzenie, po którym stare zasady tracą znaczenie, ale jednocześnie pozostawia czytelnikowi poczucie optymizmu.

Jury jednogłośnie wybrało The End of Everything na zwycięzcę. Wśród jego członków byli pisarka Patricia Lockwood i wokalista grupy Pulp Jarvis Cocker. Powieść wyprzedziła nowe książki wcześniejszych laureatów Nagrody Bookera, Douglasa Stuarta i Marlona Jamesa, a także Elizabeth Strout, Luke'a Kennarda i Rebekki Perry.

Harrison pisze od około 60 lat, a jego pierwsze opowiadanie opublikowano w 1966 roku. Jest także znany z powieści Nova Swing z 2006 roku, która zdobyła nagrody Arthura C. Clarke'a i Philipa K. Dicka. Pisarz wcześniej nie znalazł się na krótkiej liście Nagrody Bookera, lecz w 2022 roku był członkiem jej jury.

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