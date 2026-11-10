We Francji pisarz Michel Houellebecq usłyszał zarzuty współudziału w podżeganiu do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec grupy osób. Decyzję we wtorek podjął sędzia śledczy sądu w Nanterre pod Paryżem, informuje RMF24, powołując się na Le Figaro.

Sprawę wszczęto po skargach

Postępowanie rozpoczęto na podstawie zawiadomień karnych Związku Meczetów Francji oraz Ruchu przeciw Rasizmowi i na rzecz Przyjaźni Między Narodami. Organizacje zakwestionowały wypowiedzi Houellebecqa, które padły w obszernym wywiadzie z filozofem Michelem Onfrayem.

Rozmowa ukazała się w listopadzie 2022 roku w magazynie Front Populaire, wydawanym przez Onfraya. Zarzut dotyczy współudziału w podżeganiu do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec ludzi z powodu ich pochodzenia lub przynależności religijnej.

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Stanowisko pisarza

W wywiadzie Houellebecq mówił między innymi o, jego zdaniem, stopniowym wypieraniu rdzennych mieszkańców Europy przez migrantów. Przypuszczał również, że może to prowadzić do przemocy, w tym ataków na meczety i miejsca odwiedzane przez muzułmanów.

Pisarz odrzuca zarzuty. Twierdzi, że skorzystał z wolności słowa, a jego wypowiedzi nie zawierały wezwań do nienawiści ani przemocy. W przypadku uznania go za winnego Houellebecqowi może grozić do roku więzienia i grzywna do 45 tys. euro.

W 2002 roku pisarz już stanął przed francuskim sądem pod zarzutem podżegania do nienawiści religijnej po krytycznych wypowiedziach o islamie. Wówczas został uniewinniony.

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