We Francji brytyjskiej pisarce Jojo Moyes może grozić dwuletni zakaz wjazdu do Unii Europejskiej oraz grzywna w wysokości 10 tys. euro z powodu awarii cyfrowego systemu wjazdu/wyjazdu EES. System nie odnotował jej wyjazdu z Portugalii po majowej podróży, przez co w ewidencji mogło powstać wrażenie, że przekroczyła dozwolony okres pobytu. Poinformował o tym The Guardian.

Po urlopie Moyes została zatrzymana przez francuskich strażników granicznych i oskarżona o przekroczenie dozwolonego czasu pobytu. Jak powiedziała, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spędziła w UE zaledwie 23 dni. Starszy funkcjonariusz kontroli granicznej w Marsylii ostrzegł pisarkę, by nie próbowała ponownie wjechać do Europy, dopóki błąd nie zostanie naprawiony.

Nieodnotowane wyjazdy

EES zastąpił pieczątki w paszportach kontrolami biometrycznymi na granicach państw strefy Schengen. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE jej obywatele mogą przebywać w strefie Schengen do 90 dni w każdym okresie 180 dni. Jeśli system uzna, że dana osoba przekroczyła ten limit, może jej grozić deportacja lub grzywna do 10 tys. euro.

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Problem dotyczy podróżnych, których dane biometryczne wprowadzono podczas wjazdu do UE, ale nie odnotowano ich przy wyjeździe. Latem niektóre państwa tymczasowo zawieszały korzystanie z EES i wracały do ręcznej kontroli paszportów z powodu trudności technicznych i niedoboru personelu.

Skargi podróżnych

Brytyjka Jane Nolan i jej mąż również odkryli, że EES wskazuje zero dostępnych dni na podróże, choć spędzili we Francji 40 dni i od tego czasu nie odwiedzali strefy Schengen. Ich paszporty zostały ręcznie ostemplowane podczas powrotu do Wielkiej Brytanii w czerwcu, gdy francuskie władze zawiesiły EES, aby uniknąć kolejek.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii oświadczyło, że wie o zgłoszeniach dotyczących nieścisłości w rejestrach EES odnoszących się do Brytyjczyków, w tym o niepełnych danych i rejestrowaniu osób zwolnionych z działania systemu. Resort radzi podróżnym zachowywać dowody daty ostatniego wyjazdu z UE oraz informować strażników granicznych o wykrytych rozbieżnościach.

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