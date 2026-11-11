Niemiecki minister obrony Boris Pistorius ogłosił plan obejmujący 34 działania mające przeciwdziałać seksualizowanym niewłaściwym zachowaniom w Bundeswehrze. Zadeklarował kurs zerowej tolerancji po wynikach pierwszego takiego badania, które wykazało, że podobne przypadki w wojsku zdarzają się częściej, niż wynika z oficjalnych statystyk zgłoszeń, informuje Tagesschau.

Pistorius zaznaczył, że badanie mogło ujawnić nieprzyjemne fakty, jednak polityka musi zaczynać się od uznania rzeczywistości. Jak stwierdził, przeciwdziałanie takim naruszeniom dotyczy poszanowania godności ludzkiej, gwarantowanej przez niemiecką ustawę zasadniczą, a także gotowości bojowej wojsk.

Zewnętrzne wsparcie dla osób poszkodowanych

Wśród planowanych kroków jest lepsze informowanie żołnierzy o mechanizmach składania zgłoszeń i dostępnej pomocy. Minister podkreślił, że ludzie często nie wiedzą o istniejących kanałach zwracania się o pomoc.

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Na początku listopada rozpoczęło działalność centrum konsultacyjne HELP. Po pełnym skompletowaniu personelu ma ono przyjmować zgłoszenia przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Centrum działa poza hierarchią Bundeswehry, dlatego osoby poszkodowane będą mogły nie zwracać się bezpośrednio do swoich dowódców.

Odpowiedzialność dowódców

Pistorius oświadczył również, że działania dowódców w odpowiedzi na zgłoszone przypadki będą wpływać na ich możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych. W ocenach służbowych osobno będzie uwzględniane to, jak pracują oni z takimi zgłoszeniami. Według ministra osoby, które nie są przykładem dla innych, tolerują naruszenia lub nie zajmują się nimi konsekwentnie, nie będą mogły pełnić funkcji kierowniczych.

Ponadto plan przewiduje utworzenie odrębnej grupy śledczej w celu zapewnienia wsparcia bezpośrednio na miejscu. Pistorius obiecał kontynuować badania i ankiety dotyczące seksualizowanych niewłaściwych zachowań w wojsku.

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