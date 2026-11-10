W Niemczech minister obrony Boris Pistorius oświadczył 9 listopada, że upadek wspólnego francusko-niemieckiego projektu myśliwca przyszłości FCAS był spowodowany niezdolnością partnerów przemysłowych do osiągnięcia porozumienia. Podczas przesłuchania Francusko-Niemieckiego Zgromadzenia Parlamentarnego w Berlinie powiedział, że na początku projektu zbyt wiele uwagi poświęcono „nadbudowie ideologicznej”, a zbyt mało strukturze organizacyjnej i ustaleniom kontraktowym, informuje AeroTime. Pistorius podkreślił również, że rządy nie są odpowiedzialne za zakończenie wspólnego projektu.

Spory między Dassault a Airbusem

FCAS przewidywał opracowanie myśliwca nowej generacji NGF, zdalnych nosicieli oraz chmury bojowej, mającej łączyć samoloty, drony i inne platformy wojskowe. W 2019 roku Dassault Aviation i Airbus uzgodniły, że francuska firma pokieruje stworzeniem myśliwca, a Airbus będzie odpowiadał za zdalne nosiciele i chmurę bojową. Pierwszy lot demonstratora był wówczas oczekiwany w 2026 roku.

Później między firmami pojawiły się spory dotyczące zarządzania programem, podziału odpowiedzialności i praw własności intelektualnej. Po przystąpieniu Hiszpanii Airbus reprezentował przemysł dwóch z trzech krajów uczestniczących. Dyrektor generalny Dassault Éric Trappier nalegał na skuteczną kontrolę firmy nad rozwojem myśliwca, podczas gdy Airbus i niemiecki przemysł sprzeciwiały się ograniczeniu ich roli w podejmowaniu decyzji.

Kraje miały również różne potrzeby operacyjne: Francja potrzebowała samolotu zdolnego do działania z lotniskowca i przenoszenia broni jądrowej, podczas gdy Niemcy nie stawiały takich wymagań. W czerwcu 2026 roku Berlin zakończył udział we wspólnym projekcie NGF.

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Niemcy rozważają alternatywy

Pistorius potwierdził, że Niemcy rozważają możliwość przystąpienia do Global Combat Air Programme, realizowanego przez Wielką Brytanię, Włochy i Japonię. Jednocześnie zaznaczył, że partnerzy przez lata uzgadniali warunki kontraktowe, a przystąpienie Niemiec wymagałoby ich zgody i mogłoby spowodować długotrwałą rewizję ustaleń.

Inną opcją dla Berlina jest odrębny europejski projekt pod kierownictwem Airbusa. W czerwcu 2026 roku firma zapoczątkowała inicjatywę Team Gen 6 wraz z siedmioma niemieckimi firmami z sektora lotniczego, kosmicznego i obronnego, w tym Hensoldt, MTU Aero Engines i Diehl Defence. Według Pistoriusa Niemcy planują podjąć decyzję w sprawie dalszej drogi w pierwszym kwartale 2027 roku.

Francja tymczasem rozwija własny projekt myśliwca. Prezydent Emmanuel Macron w lipcu 2026 roku potwierdził wstrzymanie wspólnych projektów samolotu i silnika, przy czym współpraca nad innymi elementami FCAS, w tym chmurą bojową, będzie kontynuowana.

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