W Niemczech minister obrony Boris Pistorius oświadczył, że Bundeswehra prawdopodobnie będzie mogła zaspokoić potrzeby kadrowe bez przywracania obowiązkowej służby wojskowej. Obecnie w niemieckich siłach zbrojnych służy około 190 tys. żołnierzy — jest to najwyższy wskaźnik od 13 lat, informuje Der Spiegel.

Rekrutacja do Bundeswehry

Według Pistoriusa działania przewidziane w nowej ustawie o modernizacji służby wojskowej przynoszą efekty. Jeśli ta tendencja się utrzyma, Bundeswehra nie będzie miała problemów ze zwiększaniem liczebności. Wówczas, zdaniem ministra, nie będzie potrzeby omawiania różnych modeli poboru wojskowego.

Możliwe przywrócenie poboru wywołało protesty wśród młodych ludzi. Pistorius powiedział, że rozumie ich obawy, ponieważ wielu z nich wcześniej nie musiało zastanawiać się nad takimi kwestiami. Podkreślił, że silne siły zbrojne są potrzebne do odstraszania, aby nie dopuścić do sytuacji, w której trzeba będzie walczyć.

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Pozyskiwanie kobiet

Minister zapowiedział również nowe działania na rzecz pozyskiwania kobiet do służby. Według niego Bundeswehra pod względem liczebnym pozostaje strukturą zdominowaną przez mężczyzn, chociaż liczba zgłoszeń i przyjęć kobiet rośnie. Jednocześnie, w ocenie Pistoriusa, wskaźniki te nadal nie są zadowalające.

Osobno szef resortu obrony skomentował wzrost liczby naruszeń samostanowienia seksualnego w wojsku. Jak powiedział, w ubiegłym roku odnotowano około 460 podejrzewanych przypadków. Pistorius oświadczył, że będą podejmowane próby zapobiegania takim przypadkom, a w razie ich wykrycia — zdecydowanego i bezkompromisowego karania. W przyszłym tygodniu planuje przedstawić wyniki badania ukrytych przypadków takich naruszeń.

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