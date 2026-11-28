Pittsburgh Steelers pokonali Denver Broncos 27:5 w meczu NFL. Zespół z Denver poniósł trzecią porażkę w sezonie i ma bilans 8-3, podczas gdy Steelers poprawili swój wynik do 7-4 w walce o awans do play-offów, informuje Sky Sports.

Dwa defensywne przyłożenia przed przerwą

Rozgrywający Broncos Bo Nix zaliczył dwa przechwyty i stracił piłkę po fumble'u. Dwie straty piłki zakończyły się defensywnymi przyłożeniami Steelers. T. J. Watt odzyskał fumble Nixa w strefie punktowej rywala, a Jalen Ramsey po przechwycie pobiegł 36 jardów do przyłożenia.

Kolejne przyłożenie dla Steelers zdobył D. K. Metcalf, który złapał 22-jardowe podanie Masona Rudolpha. W pierwszej połowie Denver zdobyło zaledwie 58 jardów w ataku i przegrywało 5:24. Broncos zostali trzecią drużyną od 1991 roku, która w pierwszych dwóch kwartach zdobyła mniej niż 60 jardów, jednocześnie tracąc dwa defensywne przyłożenia.

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Nix nie wykorzystał szans w drugiej połowie

W trzeciej kwarcie Nix znalazł Jaylena Waddle'a podaniem na 22 jardy, co było pierwszym pierwszym downem w drugiej połowie meczu. Denver nie zdołało jednak wykorzystać kilku okazji. Po fumble'u Rico Dowdle'a, który odzyskał Riley Moss, Will Lutz nie wykorzystał próby field goala z 53 jardów.

Później Rudolph podał na 37 jardów do Romana Wilsona, po czym Chris Boswell trafił field goal z 33 jardów, ustalając końcowy wynik. Pod koniec meczu Nix rzucił kolejne przechwycenie — Daylen Everett przechwycił piłkę na siedmioyardowej linii Steelers.

Rudolph zakończył mecz z dziewięcioma celnymi podaniami na 15 prób, 142 jardami i przyłożeniem. Nix skompletował 22 z 40 podań na 169 jardów. Rico Dowdle zdobył 71 jardów w 11 biegach, a Waddle był najskuteczniejszym receiverem Denver — pięć chwytów na 53 jardy.

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