Pittsburgh Steelers nie skorzystają z rozgrywającego Aarona Rodgersa w piątkowym meczu z Denver Broncos. Mason Rudolph będzie pierwszym rozgrywającym zespołu zamiast czterokrotnego MVP NFL.

Jak informuje Sky Sports News, klub potwierdził, że 42-letni Rodgers będzie nieaktywny na to spotkanie. Decyzję podjęto mimo że w poniedziałek główny trener Mike McCarthy mówił, iż weteran pozostanie pierwszym rozgrywającym.

Nieudany okres Rodgersa

Rodgers miał problemy w dwóch kolejnych porażkach Steelers z Cincinnati Bengals i Philadelphia Eagles. W tym sezonie skompletował mniej niż 61% podań — to jeden z jego najsłabszych wyników od czasu, gdy w 2008 roku został stałym pierwszym rozgrywającym Green Bay Packers.

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Rodgers został powalony za linią wznowienia 31 razy, co już przekroczyło jego ubiegłoroczny wynik 21 takich powaleń. Rodgers prowadzi w lidze pod względem liczby jardów straconych w wyniku takich powaleń — 257.

Szansa dla Masona Rudolpha

Ten start będzie ważnym wyzwaniem dla Rudolpha: w ciągu siedmiu sezonów w Pittsburgh Steelers i Tennessee Titans rozpoczął w pierwszym składzie zaledwie 19 meczów. Rodgers rozgrywa swój 22. i ostatni sezon w NFL, ponownie pracując z McCarthym, z którym wygrał Super Bowl w barwach Green Bay Packers w 2010 roku.

Wcześniej w tym tygodniu McCarthy, komentując dwie kolejne porażki zespołu, stwierdził, że ofensywa musi się poprawić, a wpłynie to również na grę rozgrywającego. Wezwał też Rodgersa do dalszej pracy.

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