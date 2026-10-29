Rząd Australii Południowej może od lipca rozpocząć łagodzenie zakazu połowu snappera, jeśli letnia ocena zasobów potwierdzi, że biomasa ryb przekracza 20% szacowanego poziomu początkowego oraz że występuje wystarczająca liczba młodych osobników. Zakaz wprowadzono w 2019 roku po krytycznym spadku zasobów, informuje ABC News.

Odbudowa zasobów

Badania Południowoaustralijskiego Instytutu Badań i Rozwoju (SARDI) wykazały, że zasoby snappera na Zachodnim Wybrzeżu, w Zatoce Spencera i Zatoce Świętego Wincentego odbudowały się do poziomu ponad 20%. Profesor SARDI Mike Steer wyjaśnił, że wskaźnik ten oblicza się względem szacowanej liczebności ryb przed rozpoczęciem połowów. Jak powiedział, specjaliści dostrzegają oznaki odbudowy populacji.

Zakaz miał wygasnąć w tym roku, jednak przedłużono go o kolejne 12 miesięcy z powodu nieznanego wpływu szkodliwego zakwitu glonów. Ostateczna decyzja będzie zależeć od wyników letniej oceny zasobów.

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Kwoty i sprawozdawczość

Plan odbudowy zasobów snappera, opracowany przez Departament Przemysłu Pierwotnego i Regionów Australii Południowej, przewiduje kwoty dla rybaków i obowiązkowe raportowanie połowów. Rybacy komercyjni i operatorzy czarterów wędkarskich muszą deklarować cały połów. Wędkarze rekreacyjni powinni zgłaszać jedynie ryby, które zatrzymują, a nie te, które wypuszczają.

Operator czarterów wędkarskich Ryan Valente wyraził wątpliwości, czy w rejonie jego pracy w pobliżu zatok Pondalowie i Marion na Półwyspie Yorke zbiera się wystarczającą ilość danych. Rybak komercyjny Hugh Bailey stwierdził, że przed zamknięciem połowami niewłaściwie zarządzano, i ostrzegł przed powtórzeniem takich problemów. Minister przemysłu pierwotnego Clare Scriven powiedziała, że władze będą nadal kontrolować przestrzeganie wymogów dotyczących raportowania.

Przegląd licencji

Rząd rozpatruje również raport końcowy niezależnego panelu oceniającego zmiany strukturalne w rybołówstwie. Analizowano w nim możliwość wykupu licencji od rybaków morskich, którzy zwykle mieliby dostęp do połowu snappera. Scriven zaznaczyła, że decyzje w sprawie takich działań nie zostały jeszcze podjęte.

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