W Australii Południowej rząd planuje zakazać samorządom wysyłania kierowcom pocztą mandatów za parkowanie zarejestrowanych przez pojazdy z kamerami. Inspektorzy będą zobowiązani zostawić papierowe wezwanie na samochodzie lub wręczyć je kierowcy, informuje ABC News Australia.

Fizyczne wręczenie wezwania

Premier Australii Południowej Peter Malinauskas podał jako przykład program Park Safe miasta Adelaide. W ramach programu samochód z kamerami skanuje zaparkowane pojazdy i robi zdjęcia możliwych naruszeń. Wcześniej rada miasta informowała, że zdjęcia sprawdzają przeszkoleni pracownicy, którzy ustalają, czy doszło do naruszenia.

Według Malinauskasa technologie sztucznej inteligencji nadal będzie można stosować, jednak w przypadku prawdopodobnego naruszenia inspektor musi fizycznie zostawić wezwanie na samochodzie albo wręczyć je kierowcy. Wyjaśnił, że regulacja jest wymierzona w praktykę, w której decyzję o nałożeniu mandatu podejmują wyłącznie samochód z kamerami i SI. Jak powiedział, proponowane zasady wzorowano na podobnych zmianach w Nowej Południowej Walii.

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Zaskarżanie mandatów

W niedawnym raporcie rady miasta Adelaide wskazano, że od początku roku średnio anulowano 25% zaskarżonych mandatów po złożeniu wniosków o ich ponowne rozpatrzenie. Operator autobusów turystycznych Dallas Coull, który wystąpił na rządowej konferencji prasowej, powiedział, że przed uruchomieniem Park Safe nie otrzymywał mandatów, a po wdrożeniu programu otrzymał ich „dziesiątki i dziesiątki”.

Prezeska Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych Australii Południowej Heather Holmes-Ross powiedziała, że stowarzyszenia nie konsultowano w sprawie planowanych zmian. Zapytała również, czy podejście to zostanie rozszerzone na inne systemy rejestrowania naruszeń bez wręczania wezwania, w tym kamery na światłach drogowych oraz systemy wykrywające korzystanie z telefonu podczas jazdy.

Przedstawiciel rządu oświadczył, że kontrola parkowania różni się od egzekwowania bezpieczeństwa ruchu drogowego: mandaty za parkowanie dotyczą głównie nieruchomych pojazdów, podczas gdy nie dotyczy to samochodów przekraczających prędkość. Władze poinformowały również o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami, w tym ze stowarzyszeniem samorządów lokalnych.

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