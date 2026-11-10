W Australii Południowej rząd stanowy oświadczył, że niedobór miejsc w placówkach opieki nad osobami starszymi znacząco wpływa na opóźnienia zespołów pogotowia ratunkowego przed szpitalami. W sierpniu wskaźnik takich opóźnień osiągnął rekordowe 5891 godzin, a przy dostępności potrzebnych miejsc mógłby wynosić mniej niż 2000 godzin — twierdzą władze stanowe.

Minister zdrowia Australii Południowej Blair Boyer przedstawił odpowiednie modelowanie na spotkaniu w Adelajdzie z udziałem przedstawicieli rządu stanowego, sektora ochrony zdrowia i związków zawodowych. Jak powiedział, około 500 pacjentów w publicznych szpitalach nie może obecnie przenieść się do placówek opieki nad osobami starszymi z powodu niedoboru miejsc. Podczas przyszłorocznego zimowego szczytu liczba ta może wzrosnąć do niemal 700.

Spór z władzami federalnymi

Na spotkaniu poświęconym federalnemu kryzysowi w opiece nad osobami starszymi pozostawiono puste miejsce dla federalnego ministra ds. opieki nad osobami starszymi, Sama Rae. Nie mógł przybyć: rząd federalny wyjaśnił to krótkim wyprzedzeniem w powiadomieniu o wydarzeniu i konfliktem terminów. Według ABC strona federalna zaproponowała Boyerowi spotkanie w Canberze.

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Jak informuje ABC News Australia, rząd federalny bronił swojej polityki finansowania. Oświadczył, że wyniki ogłoszonej wcześniej w tym roku procedury Expression of Interest mają odblokować 134,5 mln dolarów australijskich na utworzenie 268 nowych miejsc w pięciu lokalizacjach w Adelajdzie. Rząd zadeklarował także wsparcie dla budowy około 5000 dodatkowych miejsc w placówkach opieki stacjonarnej rocznie.

Wzajemne zarzuty dotyczące finansowania

Rząd Australii Południowej uważa, że aby przezwyciężyć niedobór, potrzeba dwa razy więcej miejsc. Władze federalne ze swojej strony oświadczyły, że po skargach stanów na opóźnienia w wypisywaniu pacjentów zaoferowały 2 mld dolarów australijskich zarezerwowanych na usługi opieki nad osobami starszymi w ramach Narodowej Umowy o Reformie Ochrony Zdrowia. Według ich wersji stany nie wykorzystały tych środków zgodnie z przeznaczeniem, lecz skierowały je do szpitali.

Rzecznik stanowej opozycji ds. zdrowia Jack Batty poparł przeprowadzenie spotkania, ale podkreślił potrzebę konkretnych zobowiązań, terminów i rezultatów.

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