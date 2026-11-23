Władze Korei Południowej oświadczyły, że są gotowe w razie potrzeby ustabilizować rynek akcji po tym, jak główny indeks kraju KOSPI spadł w poniedziałek o 5%. Indeks kontynuował spadki w związku z obawami dotyczącymi aktywów powiązanych ze sztuczną inteligencją oraz szerszą wyprzedażą akcji technologicznych.

Gotowość do uruchomienia funduszy

Minister finansów Lee Hyeon-il powiedział na konferencji prasowej w Sejongu, że władze będą podejmować decyzje o uruchomieniu odpowiednich środków w zależności od sytuacji na rynku. Jak zaznaczył, z powodu znacznego wpływu zewnętrznych niepewności zmienność na rynku akcji istotnie wzrosła, dlatego rząd przygotowuje działania, które będzie można zastosować w odpowiednim momencie.

W niedzielę władze już oświadczyły, że natychmiast uruchomią fundusze stabilizacyjne rynku, jeśli sytuacja się pogorszy. W ubiegłym tygodniu południowokoreański indeks bazowy spadł do najniższego poziomu od dziesięciu miesięcy, informuje Channel NewsAsia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena gospodarki i ryzyka zewnętrzne

Lee Hyeon-il oświadczył również, że gospodarka Korei Południowej utrzymuje silną dynamikę i przy zachowaniu obecnych trendów może w przyszłym roku wzrosnąć w górnej części przedziału 3%. Jednocześnie nazwał ryzyka zewnętrzne poważnymi, wskazując w szczególności na niepewność regulacyjną wokół branży sztucznej inteligencji, niestabilność geopolityczną oraz wzrost globalnych stóp procentowych.

Minister ostrzegł, że wahania w sektorze półprzewodników mogą nasilić szersze wahania makroekonomiczne. Mówiąc o krótkiej sprzedaży, zaznaczył, że rząd skoncentruje się na przeciwdziałaniu nielegalnym transakcjom i wzmocnieniu nadzoru nad nieuczciwym handlem, a nie na dalszej liberalizacji zasad.

Pod koniec 2023 roku Korea Południowa wprowadziła pełny zakaz krótkiej sprzedaży, aby ograniczyć zmienność i nielegalny handel. Zakaz, który obowiązywał przez 17 miesięcy, zniesiono w marcu 2025 roku po uruchomieniu scentralizowanego systemu wykrywania naruszeń.

Czytaj nas na