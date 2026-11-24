W Korei Południowej poderwano myśliwce po tym, jak samoloty wojskowe Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — weszły do południowokoreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej nad Morzem Wschodnim i zbliżyły się do wyspy Ulleungdo. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej kraju, informuje Korea Herald.

Reakcja wojska

Południowokoreański Połączony Komitet Szefów Sztabów oświadczył, że wykrył rosyjskie samoloty jeszcze przed ich wejściem do strefy identyfikacji obrony powietrznej. Następnie wojsko skierowało myśliwce sił powietrznych, aby podjąć środki taktyczne na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Według nienazwanego przedstawiciela wojska samoloty przeleciały bardzo blisko przestrzeni powietrznej Korei Południowej, lecz po działaniach wojska skierowały się w stronę Morza Wschodniego.

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Krótkotrwały alarm

W powiecie Ulleungdo ogłoszono alarm około godziny 7:52 rano. Odwołano go około godziny 7:55.

W wiadomości tekstowej informującej o odwołaniu alarmu władze prowincji Północny Gyeongsang błędnie określiły samoloty jako statki powietrzne, które prawdopodobnie należały do Korei Północnej. Spowodowało to zamieszanie.

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