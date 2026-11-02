Korea Południowa dąży do zakończenia do końca roku negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kompleksowego porozumienia dotyczącego przeniesienia wspólnie użytkowanych baz lotniczych, w tym obiektów w mieście Gwangju. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na źródło zaznajomione z przebiegiem konsultacji.

Porozumienie ma określić zasady i procedury przeniesienia pięciu baz wspólnego bazowania, w których Siły Powietrzne USA mogą rozmieszczać swoje zasoby w sytuacji nadzwyczajnej. Seul udostępnia ziemię pod te obiekty Siłom Zbrojnym USA w Korei.

Przeniesienie baz w Gwangju

Kwestia przeniesienia bazy w Gwangju jest związana z planem władz rozwoju w mieście i przyległym regionie dużego klastra produkcji półprzewodników. Na terenie bazy stacjonuje 1. Skrzydło Myśliwskie Sił Powietrznych Korei Południowej.

Zgodnie z planem wojskowe lotnisko Gwangju ma zostać przeniesione do sąsiedniego powiatu Muan. Jednocześnie 1. Skrzydło Myśliwskie i jego eskadry szkoleniowe planuje się rozmieścić między trzema bazami w prowincjach Północny Gyeongsang, Północny Chungcheong i Południowy Chungcheong.

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Negocjacje z USA

Seul i Waszyngton prowadzą konsultacje w sprawie zasad przenoszenia baz od 2021 roku, po planach Korei Południowej dotyczących przeniesienia wojskowego lotniska w Daegu. Lista obiektów obejmuje również bazy lotnicze w Cheongju, Gimhae i Suwonie.

Strony wstępnie uzgodniły porozumienie w październiku 2024 roku, jednak w listopadzie 2025 roku negocjacje miały utknąć w martwym punkcie z powodu amerykańskiego projektu propozycji. Ostatnie konsultacje robocze umożliwiły postęp w uzgadnianiu sformułowań dokumentu.

Rzeczniczka Ministerstwa Obrony Jeon Binna oświadczyła, że Seul omawia włączenie do ogólnego porozumienia tymczasowego przeniesienia amerykańskich obiektów wojskowych znajdujących się w bazie Gwangju. Strony rozważają również możliwość czasowego wstrzymania konserwacji tych obiektów, aby uniknąć zbędnych kosztów i nie opóźniać projektu przemysłowego.

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