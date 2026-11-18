Korea Południowa planuje przenieść akademię wojsk lądowych do centralnego regionu Chungcheong, podczas gdy akademie marynarki wojennej i sił powietrznych pozostaną w obecnych lokalizacjach. Rządząca Partia Demokratyczna oraz rząd kraju ogłosiły zrewidowany plan reformy edukacji wojskowej, informuje Korea Herald.

Zamiast pełnego połączenia

Początkowo rząd planował utworzenie czteroletniej zintegrowanej uczelni wojskowej w kompleksie wojskowym Jaundae w mieście Daejeon, około 140 kilometrów na południe od Seulu. Jednak zgodnie z nowym schematem Akademia Marynarki Wojennej w nadmorskim powiecie Jinhae oraz Akademia Sił Powietrznych w Cheongju będą nadal działać w swoich obecnych lokalizacjach.

Zintegrowana wojskowa placówka edukacyjna w Jaundae i tak zostanie utworzona. Kadeci będą tam odbywać wspólne szkolenie na pierwszym i ostatnim roku, natomiast specjalistyczne szkolenie na drugim i trzecim roku będzie prowadzone w odpowiednich akademiach poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.

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Nauka w nowym systemie od 2029 roku

Poseł Kim Byong-joo po spotkaniu koordynacyjnym przedstawicieli partii i rządu oświadczył, że na potrzeby specjalistycznego szkolenia bardziej właściwe jest pozostawienie akademii marynarki wojennej i sił powietrznych w miejscach, w których obecnie się znajdują. Jednocześnie dla akademii wojsk lądowych trzeba znaleźć nową lokalizację. Dokładne miejsce w regionie Chungcheong nie zostało jeszcze określone.

Plan przewiduje również utworzenie w Jaundae szkoły podyplomowej z programami w dziedzinie nauki i technologii. Nowy system ma zostać wprowadzony dla kadetów rozpoczynających naukę w 2029 roku. Do tego czasu każdy rodzaj sił zbrojnych będzie rekrutował kadetów oddzielnie, aby uniknąć zamieszania podczas przejścia na nowy system.

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