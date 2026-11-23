Korea Południowa planuje podwoić obszar działania misji morskiej — Anadolu Agency
Korea Południowa planuje podwoić obszar działania antypirackiej jednostki Cheonghae, aby objąć nim wody na południe od Omanu. Ministerstwo Obrony Narodowej kraju zaprzecza, że rozszerzenie misji będzie oznaczać pośredni udział Seulu w wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi — informuje Anadolu Agency.
Zwiększenie obszaru działania
Plan przewiduje zwiększenie promienia operacyjnego jednostki z 600 do 1200 mil morskich. Jej liczebność ma wzrosnąć o 75 osób — do maksymalnie 395 żołnierzy.
Do dodatkowego wyposażenia proponuje się włączyć morski samolot patrolowy, zespół unieszkodliwiania materiałów wybuchowych oraz bezzałogowe systemy rozminowywania. Mandat jednostki ma również zostać rozszerzony o ochronę wolności żeglugi na międzynarodowych szlakach morskich.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Stanowisko władz i opozycji
Według południowokoreańskiej agencji NewsPim minister obrony Kang Sin Cheol oświadczył w parlamencie, że liczba przypadków piractwa w Zatoce Adeńskiej wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak powiedział, misja ma chronić południowokoreańskie statki i obywateli.
Jednocześnie minister przyznał, że na obszarze, na który proponuje się rozszerzyć operację, nie odnotowano przypadków piractwa. Parlamentarna komisja obrony przekazała propozycję do rozpatrzenia podkomisji; ostateczna decyzja pełnego składu komisji jest oczekiwana w czwartek.
Posłowie Partii Postępowej sprzeciwili się inicjatywie, nazywając ją ukrytym rozmieszczeniem wojskowym w interesie USA, i zażądali odrzucenia planu.