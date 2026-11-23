Korea Południowa planuje podwoić obszar działania antypirackiej jednostki Cheonghae, aby objąć nim wody na południe od Omanu. Ministerstwo Obrony Narodowej kraju zaprzecza, że rozszerzenie misji będzie oznaczać pośredni udział Seulu w wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi — informuje Anadolu Agency.

Zwiększenie obszaru działania

Plan przewiduje zwiększenie promienia operacyjnego jednostki z 600 do 1200 mil morskich. Jej liczebność ma wzrosnąć o 75 osób — do maksymalnie 395 żołnierzy.

Do dodatkowego wyposażenia proponuje się włączyć morski samolot patrolowy, zespół unieszkodliwiania materiałów wybuchowych oraz bezzałogowe systemy rozminowywania. Mandat jednostki ma również zostać rozszerzony o ochronę wolności żeglugi na międzynarodowych szlakach morskich.

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Stanowisko władz i opozycji

Według południowokoreańskiej agencji NewsPim minister obrony Kang Sin Cheol oświadczył w parlamencie, że liczba przypadków piractwa w Zatoce Adeńskiej wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak powiedział, misja ma chronić południowokoreańskie statki i obywateli.

Jednocześnie minister przyznał, że na obszarze, na który proponuje się rozszerzyć operację, nie odnotowano przypadków piractwa. Parlamentarna komisja obrony przekazała propozycję do rozpatrzenia podkomisji; ostateczna decyzja pełnego składu komisji jest oczekiwana w czwartek.

Posłowie Partii Postępowej sprzeciwili się inicjatywie, nazywając ją ukrytym rozmieszczeniem wojskowym w interesie USA, i zażądali odrzucenia planu.

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