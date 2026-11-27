Korea Południowa w piątek repatriowała do KRLD sześciu rybaków ze statku, który dryfował na wodach międzynarodowych w pobliżu wyspy Ulleungdo na Morzu Wschodnim. Siódmy członek załogi postanowił pozostać w Korei Południowej i poprosił o ochronę, informuje Korea Herald.

Powrót przez morską linię

Według południowokoreańskiego Ministerstwa Zjednoczenia statek z sześcioma marynarzami samodzielnie przekroczył Północną Linię Graniczną — faktyczną granicę morską między obiema Koreami — o godz. 8:33. Około godz. 9:00 spotkał północnokoreańskie jednostki oczekujące na północ od tej linii, po czym kontynuował rejs na północ.

Południowokoreańskie wojsko 3 listopada wykryło dryfujący statek rybacki na wodach międzynarodowych na północ od Ulleungdo, w prowincji Gyeongsang Północny. Wraz ze strażą przybrzeżną odholowało go w bezpieczne miejsce. Na pokładzie znajdowało się siedem osób — według doniesień wszyscy byli mężczyznami w wieku od 40 do 50 lat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Weryfikacja decyzji załogi

Członkowie załogi przeszli wspólne dochodzenie z udziałem pięciu organów państwowych. Badano okoliczności dryfowania, możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zamiary marynarzy: czy chcą wrócić do KRLD, czy osiedlić się na Południu. Przedstawiciele Dowództwa ONZ również osobno przesłuchali każdą osobę, aby potwierdzić dobrowolność jej decyzji.

Południowokoreańskie władze oświadczyły, że zwróciły sześciu marynarzy z powodów humanitarnych i z uwzględnieniem ich woli. Mężczyzna, który pozostał, znajduje się pod ochroną południowokoreańskich służb wywiadowczych i otrzyma ochronę jako północnokoreański uciekinier. Ministerstwo wyjaśniło, że od początku dochodzenia prosił on o ochronę Korei Południowej, choć początkowo nie zamierzał uciekać z KRLD.

Czytaj nas na