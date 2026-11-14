Reprezentacja Korei Południowej przegrała z Arabią Saudyjską 2:3 w meczu towarzyskim na stadionie Jassim bin Hamad w Al-Rajjan w Katarze. Była to pierwsza porażka koreańskiej drużyny z Saudyjczykami od sierpnia 2005 roku. Kapitan reprezentacji Son Heung-min powiedział po meczu, że zespół jest rozczarowany wynikiem mimo włożonych starań.

Przewaga w strzałach nie przyniosła zwycięstwa

Jak informuje Korea Herald, reprezentacja Korei Południowej, zajmująca 32. miejsce w światowym rankingu, oddała 15 strzałów na bramkę Arabii Saudyjskiej, która jest na 55. pozycji. Sześć strzałów Koreańczyków było celnych. Son Heung-min zaznaczył, że w meczach towarzyskich ważne jest wyciąganie wniosków po niepowodzeniu i dalsze działanie, ponieważ we wtorek zespół zagra z Katarem w Dosze.

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Kapitan przyznał się do własnego błędu

W 66. minucie, gdy Arabia Saudyjska prowadziła 3:1, Son Heung-min przechwycił słabe podanie bramkarza Mohammeda Al-Owaisa w centralnej części pola karnego, lecz uderzył znacznie ponad poprzeczką. Piłkarz przyznał, że powinien był wykorzystać tę okazję, i przeprosił kolegów z drużyny.

Gole dla Korei Południowej strzelili Oh Hyeon-gyu i Lee Jae-sung po kombinacyjnych akcjach. Son Heung-min powiedział również, że zespół miał dobre okazje w pierwszej połowie, ale ich nie wykorzystał z powodu braku precyzji. Według Korea Herald był to pierwszy mecz reprezentacji od czasu, gdy Hwang In-beom, Hwang Hee-chan i Kim Min-jae deklarowali zamiar zakończenia występów w reprezentacji narodowej z powodu niezadowolenia z przywództwa Sona. W czwartek piłkarze poinformowali, że rozwiązali dzielące ich różnice.

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