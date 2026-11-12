Korea Południowa odbyła pierwsze posiedzenie grupy ds. nierówności — Korea Herald
12 listopada w Seulu rząd Korei Południowej odbył pierwsze posiedzenie grupy kierowniczej nowej grupy zadaniowej, która będzie zajmować się nierównościami w różnych obszarach. Spotkaniu przewodniczyli pierwszy wiceminister finansów Kwon Dae-young oraz pierwszy wiceminister zdrowia Hyun Soo-yob, informuje Korea Herald.
Pięć kierunków pracy
Grupie zadaniowej będzie przewodniczył minister finansów. W jej skład wejdą grupa kierownicza oraz pięć grup roboczych, które będą zajmować się nierównościami na rynku pracy, w przemyśle, między regionami, pokoleniami i klasami społecznymi.
Każdej grupie roboczej będzie przewodniczył właściwy wiceminister. Będą one współpracować z państwowymi instytutami badawczymi, aby określić kluczowe zadania polityki.
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Działania na rzecz strategii wzrostu
Grupy robocze będą obradować co tydzień, a grupa kierownicza — co najmniej dwa razy w miesiącu. Działania uzgodnione przez ministerstwa do końca roku zostaną włączone do południowokoreańskiej strategii wzrostu gospodarczego na 2027 rok.
Kwon Dae-young podkreślił potrzebę odpowiedzi na pytanie, czy wszyscy rozwijają się razem. Zaznaczył również, że w ubiegłym roku wynagrodzenia pracowników zatrudnionych nieregularnie stanowiły zaledwie 61% zarobków etatowych pracowników dużych firm. Urzędnik wezwał ministerstwa do ściślejszego koordynowania działań obejmujących wydatki budżetowe, opodatkowanie, finanse i reformy regulacyjne.