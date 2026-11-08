Rząd i rządząca Partia Demokratyczna Korei Południowej uzgodniły, że rozważą przekazanie około 2 bln wonów, czyli 1,5 mld dolarów, na pilne i niezbędne inwestycje w straż pożarną. Środki mają zmniejszyć obciążenie finansowe władz lokalnych, które obecnie pokrywają większość takich wydatków, podaje Korea Herald.

Obciążenie lokalnych budżetów

Decyzję omówiono na spotkaniu przedstawicieli rządzącej partii, rządu i administracji prezydenta w oficjalnej rezydencji premiera w Seulu. Według starszego rzecznika Partii Demokratycznej Paka Sung-juna władze lokalne opłacają około 90% kosztów gaszenia pożarów, choć strażacy uzyskali status urzędników państwowych w 2020 roku. Na rząd centralny przypada około 10% budżetu straży pożarnej.

Pak poinformował również, że podczas rozpatrywania przez parlament budżetu na 2027 rok rząd będzie szukał dodatkowego finansowania na sprzęt pożarniczy, obiekty szkoleniowe i specjalistyczne usługi medyczne. Jednocześnie mechanizm finansowania i podziału podstawowych 2 bln wonów nie został jeszcze określony.

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Podatek od tytoniu i fundusz reagowania

Szef administracji prezydenta Lim Kwang-hyun oświadczył, że władze będą konsultować się ze Zgromadzeniem Narodowym w sprawie dodatkowych wydatków na straż pożarną i możliwego wykorzystania Funduszu Reagowania na Przyszłe Wyzwania. Rząd i partia planują również przywrócić międzyresortową grupę roboczą ds. decentralizacji fiskalnej.

Osobno omawiane jest przekierowanie wpływów z lokalnego podatku edukacyjnego, pobieranego od podatku od konsumpcji tytoniu. Przynosi on rocznie około 1,5 bln wonów na finansowanie lokalnej edukacji i ma wygasnąć pod koniec 2026 roku. Partia Demokratyczna proponuje przeznaczyć całą tę kwotę na straż pożarną, co mogłoby potencjalnie zwiększyć pakiet wsparcia do ponad 3,5 bln wonów.

Dyskusja po śmierci strażaka

Debata na temat finansowania nasiliła się po śmierci strażaka Kima Jin-seoka, który 17 października zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas gaszenia pożaru w fabryce w Bucheon na zachód od Seulu. Ostateczna kwota pomocy, źródła środków z Funduszu Reagowania oraz los wpływów podatkowych mają zostać określone podczas parlamentarnego rozpatrywania budżetu na 2027 rok.

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