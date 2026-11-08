Korea Południowa zdecydowała o rozszerzeniu obszaru operacji jednostki morskiej Cheonghae z Zatoki Adeńskiej na wody na południe od Omanu, w pobliżu portu Duqm. Jak informuje Korea Herald, nowa strefa znajduje się około 650 kilometrów od Cieśniny Ormuz.

Jednostka Cheonghae tradycyjnie realizowała zadania antypirackie w Zatoce Adeńskiej. Zaktualizowana propozycja przedłużenia zagranicznego rozmieszczenia jednostki, zatwierdzona w czwartek na spotkaniu na szczeblu wiceministrów, przewiduje również wzmocnienie kontyngentu samolotem patrolowym morskim, specjalistami od unieszkodliwiania materiałów wybuchowych oraz bezzałogowym sprzętem do rozminowywania.

Nowe zadania jednostki

Dodatkowe środki mają rozszerzyć możliwości jednostki poza zwalczanie piractwa. Chodzi w szczególności o obserwację morską i reagowanie na potencjalne zagrożenia minowe. W Seulu podkreślono, że jednostka Cheonghae pozostanie pod niezależnym dowództwem Korei Południowej i nie będzie bezpośrednio uczestniczyć w konflikcie między USA a Iranem.

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Urzędnicy zaznaczyli również, że faktyczne wprowadzenie sił południowokoreańskich do Cieśniny Ormuz wymagałoby odrębnej zgody Zgromadzenia Narodowego.

Podróż szefa MSZ do Francji

Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun udał się w niedzielę do Francji na spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7, które odbędzie się w Marsylii w poniedziałek i wtorek. Oczekuje się, że uczestnicy omówią sytuację na Bliskim Wschodzie, dywersyfikację dostaw energii oraz bezpieczeństwo sztucznej inteligencji.

Departament Stanu USA potwierdził, że sekretarz stanu Marco Rubio również odwiedzi Francję. Osobnego spotkania Cho i Rubio oficjalnie nie zapowiedziano, jednak w przypadku jego przeprowadzenia wśród możliwych tematów wymieniono rozszerzenie misji jednostki Cheonghae oraz wznowienie dwustronnych konsultacji w sprawie programu Korei Południowej dotyczącego budowy atomowych okrętów podwodnych. Seul zabiega o współpracę Waszyngtonu w uzyskaniu paliwa jądrowego dla planowanych okrętów podwodnych.

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