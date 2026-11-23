Korea Południowa i Chiny w dużej mierze zakończyły negocjacje w sprawie rozszerzenia umowy o wolnym handlu. Nowe ustalenia obejmują między innymi przemysł rozrywkowy, turystykę i usługi finansowe, informuje Euronews. Ogłoszenie padło podczas rozmów prezydenta Korei Południowej Lee Jae Myunga i prezydenta Chin Xi Jinpinga na szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen.

Przed formalnym podpisaniem dokumentu strony muszą jeszcze sfinalizować kwestie techniczne, tłumaczenie i kontrolę prawną, poinformowało chińskie Ministerstwo Handlu.

Dostęp dla filmów i gier wideo

Pekin zgodził się stosować wobec południowokoreańskich firm z branży filmowej i gier wideo takie same zasady jak wobec przedsiębiorstw z innych krajów. Chiny obiecały również nie dyskryminować koreańskich filmów i gier online podczas rozpatrywania wniosków o zatwierdzenie, podało ministerstwo handlu w Seulu.

Ustalenia mają rozszerzyć mechanizm koprodukcji: oprócz filmów obejmie on seriale telewizyjne, animacje, programy rozrywkowe i filmy dokumentalne. Produkcje oficjalnie uznane za koprodukcje będą miały status chińskich treści i nie będą wliczane do kwot dla zagranicznych dzieł. Jednocześnie filmy nadal będą przechodzić chińską kontrolę treści przed wejściem do kin.

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Koncerty K-pop nie są gwarantowane

Południowokoreańskie firmy z branży rozrywkowej napotkały ograniczenia w Chinach po decyzji Seulu o rozmieszczeniu amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w 2016 roku. Pekin formalnie nie uznawał istnienia takich ograniczeń, które dotknęły filmów, programów telewizyjnych i występów na żywo.

Według The Korea Herald wysoki urzędnik administracji prezydenta Korei Południowej oświadczył, że umowa nie zobowiązuje stron do zatwierdzania koncertów, ale otwiera więcej kanałów do rozmów z Chinami w tej sprawie. Przedstawiciele branży również ostrożnie oceniają, czy zobowiązania doprowadzą do praktycznych zmian dla producentów treści.

Turystyka i usługi

Na mocy rozszerzonej umowy południowokoreańscy touroperatorzy działający w 23 wyznaczonych obszarach Chin, w tym w Pekinie i Szanghaju, będą mogli organizować wyjazdy zagraniczne dla obywateli Chin i mieszkających tam cudzoziemców. Detaliści będą także mogli prowadzić sieci liczące 30 lub więcej sklepów bez tworzenia wspólnych przedsięwzięć z chińskimi partnerami.

W zamian Korea Południowa zgodziła się rozszerzyć dostęp chińskich firm do usług prawnych, detalicznych i audiowizualnych. Oba kraje uzgodniły również, że nie będą wymagać transferu technologii jako warunku inwestycji. Pierwotna umowa o wolnym handlu między krajami weszła w życie w grudniu 2015 roku, a negocjacje w sprawie jej rozszerzenia rozpoczęły się w marcu 2018 roku.

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