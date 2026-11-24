Ministerstwo Obrony Narodowej Korei Południowej poinformowało o zamiarze wezwania rosyjskiego attaché obrony po tym, jak kilka wojskowych samolotów Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — weszło do południowokoreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej nad Morzem Wschodnim, znanym również jako Morze Japońskie. Resort planuje wyrazić zdecydowany protest w związku z tym incydentem.

Reakcja Korei Południowej

Jak informuje The Moscow Times, południowokoreańskie siły podjęły działania wojskowe, w tym użyły myśliwców. Następnie rosyjskie samoloty opuściły strefę. Ministerstwo oświadczyło, że zbliżyły się one do granicy przestrzeni powietrznej kraju, dlatego ogłoszono prewencyjne ostrzeżenie.

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Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej

Południowokoreańskie wojsko zaznaczyło, że rosyjskie samoloty nie naruszyły przestrzeni powietrznej kraju. Poinformowało również, że samoloty Korei Północnej nie były związane z tym incydentem. Wcześniej władze prowincji Północny Gyeongsang wydały pilne ostrzeżenie dotyczące prawdopodobnego północnokoreańskiego samolotu, lecz później skorygowały tę wiadomość.

Strefa identyfikacji obrony powietrznej nie jest suwerenną przestrzenią powietrzną państwa. Służy jako strefa buforowa, w której kraje identyfikują zbliżające się samoloty ze względów bezpieczeństwa. Samoloty wojskowe zazwyczaj powinny z wyprzedzeniem zgłaszać wejście do takiej strefy, chociaż prawnie nie jest to obowiązkowe.

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