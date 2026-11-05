Korea Południowa zdecydowała się współsponsorować tegoroczną rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie praw człowieka w KRLD. Dokument wzywa do zaprzestania naruszeń praw człowieka w KRLD, a jednocześnie podkreśla znaczenie dialogu z Pjongjangiem — informuje Korea Herald, powołując się na Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej.

Rozpatrywanie rezolucji w ONZ

Projekt rezolucji zaproponowała Unia Europejska. Obecnie rozpatruje go Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Oczekuje się, że komitet przyjmie dokument około 18–19 listopada.

W południowokoreańskim resorcie spraw zagranicznych oświadczono, że kraj dołączył do współsponsorów rezolucji, aby kontynuować współpracę międzynarodową na rzecz praktycznej poprawy sytuacji w zakresie praw mieszkańców KRLD.

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Postanowienia dotyczące dialogu

Na propozycję Korei Południowej do tekstu włączono postanowienia dotyczące znaczenia dialogu i współpracy z Pjongjangiem, w tym rozmów międzykoreańskich. Rezolucja wzywa także do postępu w kwestiach humanitarnych dotyczących osób uprowadzonych, zatrzymanych, jeńców wojennych i rozdzielonych rodzin.

Korea Południowa współsponsoruje rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie praw człowieka w KRLD piąty rok z rzędu. Zgromadzenie Ogólne od 2005 roku co roku przyjmuje takie rezolucje, wzywając Pjongjang do zaprzestania naruszeń praw człowieka i współpracy z międzynarodowymi wysiłkami w tej dziedzinie.

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