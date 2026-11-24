Korea Południowa zabezpieczyła dostawy ropy naftowej na listopad i grudzień na poziomie 90% ubiegłorocznych wolumenów. Poinformowało o tym Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii kraju w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie oraz zakłóceniami przepływów handlowych przez Cieśninę Ormuz, podaje OilPrice.

Dostawy na styczeń

Według ministerstwa obowiązujące umowy dotyczące styczniowych dostaw ropy naftowej stanowią 75% poziomu ze stycznia 2026 roku. Tydzień wcześniej kraj zabezpieczył 50% wolumenów dostaw na styczeń, jednak w ostatnich dniach zakontraktowane wolumeny wzrosły.

Władze Korei Południowej oczekują, że na początku przyszłego roku kraj nie będzie borykał się z niedoborem ropy naftowej. Dostawy ropy na listopad i grudzień są zabezpieczone na poziomie 100% ubiegłorocznych wolumenów.

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Alternatywni dostawcy

Od stycznia do sierpnia udział saudyjskiej ropy w imporcie Korei Południowej spadł poniżej 30% po raz pierwszy od 2021 roku. Według OilPrice południowokoreańskie rafinerie zaczęły szukać alternatywnych źródeł dostaw w marcu po tym, jak wojna w Iranie doprowadziła do zamknięcia Cieśniny Ormuz, opóźnienia części saudyjskich ładunków oraz wzrostu cen ropy i frachtu.

Udział amerykańskiej ropy w imporcie Korei Południowej po raz pierwszy przekroczył 20% w kwietniu i od tego czasu utrzymuje się powyżej tego poziomu. W tym samym miesiącu kraj zabezpieczył 273 mln baryłek ropy z Bliskiego Wschodu i Kazachstanu, której nie trzeba transportować przez Cieśninę Ormuz. W czerwcu Korea Południowa uzgodniła również z Kanadą potrojenie importu kanadyjskiej ropy w tym roku oraz zwiększenie zakupów skroplonego gazu ziemnego z kanadyjskich projektów eksportowych w kolejnych latach.

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