Ministerstwo Obrony Korei Południowej ponownie zaproponowało Korei Północnej przeprowadzenie rozmów wojskowych, aby uzgodnić dokładny przebieg granicy lądowej między dwoma krajami i zmniejszyć ryzyko przypadkowych starć. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Propozycja po wybuchu miny

Inicjatywę 23 października ogłosił Kim Hong-cheol, wiceminister obrony ds. polityki obronnej. Pojawiła się ona po wrześniowym wybuchu miny w strefie zdemilitaryzowanej, w wyniku którego ciężko rannych zostało dwóch południowokoreańskich żołnierzy.

Południowokoreańskie wojsko doszło do wniosku, że miny, które spowodowały wybuch, zostały założone na południe od Wojskowej Linii Demarkacyjnej. Korea Północna odrzuciła te ustalenia.

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Różnice dotyczące linii demarkacyjnej

Według Kima w ostatnich latach północnokoreańskie wojska budowały drogi taktyczne i ogrodzenia, a także zakładały miny w pobliżu Wojskowej Linii Demarkacyjnej w strefie zdemilitaryzowanej. Oświadczył, że podczas tych prac północnokoreańscy żołnierze przekraczali tę linię.

Korea Południowa już w listopadzie ubiegłego roku proponowała rozmowy, aby uregulować różnice dotyczące położenia granicy. Pjongjang nie odpowiedział na tę propozycję.

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