Korea Południowa utrzymała limity cen paliw — Korea Herald

Rząd Korei Południowej utrzymał przez kolejne cztery tygodnie maksymalne ceny, po których lokalne rafinerie dostarczają benzynę, olej napędowy i naftę do stacji paliw. Decyzję podjęto w związku z wysokimi międzynarodowymi cenami ropy i napięciami na Bliskim Wschodzie, informuje Korea Herald.

Limity cen paliw

Od soboty maksymalna cena dostaw benzyny do stacji paliw będzie wynosić 1784 wony za litr, oleju napędowego — 1773 wony, a nafty — 1380 wonów. Limity będą obowiązywać przez cztery tygodnie, podało południowokoreańskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii.

Ceny są utrzymywane na obecnym poziomie od 20 tygodni — od 27 czerwca, po ich obniżeniu 26 czerwca. Rząd oświadczył, że krok ten ma złagodzić presję na ceny konsumpcyjne w warunkach wysokich kosztów ropy i znacznych wydatków na transport morski.

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Ceny ropy i sytuacja na Bliskim Wschodzie

Ministerstwo zaznaczyło, że cena ropy Brent 12 listopada spadła do 96 dolarów za baryłkę, schodząc poniżej poziomu 100 dolarów. Jednocześnie nadal jest ona o ponad 20 dolarów wyższa niż pod koniec czerwca.

Korea Południowa wprowadziła limity cen paliw w połowie marca, aby ustabilizować rynek krajowy w obliczu zakłóceń w łańcuchach dostaw związanych z wojną między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na Bliskim Wschodzie. Rząd planuje w razie potrzeby dostosowywać środki nadzwyczajne, monitorując rozwój sytuacji w regionie i krajowe warunki gospodarcze.

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