Korea Południowa zachowa w nowej białej księdze obronności sformułowanie, zgodnie z którym reżim i armia KRLD są określane jako wrogowie. Będzie to pierwsza taka publikacja za prezydentury Lee Jae-myunga — informuje Korea Herald, powołując się na urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej kraju.

Według przedstawiciela resortu dokument zachowa określenie północnokoreańskiego reżimu i armii jako wrogów Korei Południowej. Publikacja nowej białej księgi jest planowana na koniec grudnia, po zebraniu materiałów dotyczących budżetu obronnego i polityki.

Odstępstwo od praktyki liberalnych administracji

Decyzja różni się od podejścia poprzednich liberalnych administracji Roh Moo-hyuna i Moon Jae-ina. Nie nazywały one bezpośrednio reżimu i wojska KRLD wrogami, koncentrując się natomiast na zagrożeniach wynikających z potencjału wojskowego Pjongjangu, w tym z broni masowego rażenia.

Po objęciu urzędu w czerwcu 2025 roku Lee Jae-myung uczynił pokojowe współistnienie z KRLD jednym z głównych kierunków swojej polityki. Siedem dni po inauguracji jego administracja wstrzymała transmisje przez głośniki na granicy. W przemówieniu z okazji Dnia Wyzwolenia w sierpniu 2025 roku oświadczył, że szanuje system polityczny Korei Północnej i odrzuca zjednoczenie poprzez wchłonięcie.

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Stanowisko Pjongjangu

Jednocześnie Pjongjang nie wykazał gotowości do współpracy z Seulem. W grudniu 2023 roku przywódca KRLD Kim Dzong Un scharakteryzował relacje między obiema Koreami jako relacje między dwoma wrogimi państwami. Na dziewiątym zjeździe rządzącej Partii Pracy Korei w lutym nazwał Koreę Południową głównym wrogim państwem i niezmiennym głównym wrogiem.

Dyrektor Centrum Strategii Zjednoczenia w Koreańskim Instytucie Strategii Narodowej Moon Seong-mook uważa, że zachowanie tego sformułowania odzwierciedla sytuację bezpieczeństwa, a nie zmianę polityki administracji Lee wobec KRLD. Jego zdaniem Korea Południowa nie może osłabiać gotowości wojskowej, ponieważ KRLD uważa ją za wroga i grozi jej uzbrojeniem, w tym konwencjonalnym.

Termin „główny wróg” po raz pierwszy pojawił się w południowokoreańskiej białej księdze obronności z 1995 roku. Sformułowanie określające reżim i armię KRLD jako wrogów przywrócono do dokumentu w wydaniu z 2022 roku za prezydenta Yoon Suk-yeola, w obliczu nuklearnych i rakietowych zagrożeń ze strony Pjongjangu.

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