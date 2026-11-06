Ministerstwo Sprawiedliwości Korei Południowej złagodziło zasady wizowe dla cudzoziemców, którzy dochodzą przed sądem prawnego uznania pokrewieństwa z koreańskim ojcem lub matką. Będą mogli dłużej przebywać w kraju w czasie rozpatrywania spraw, a także pod pewnymi warunkami uzyskać zezwolenie na pracę, informuje Korea Herald.

Status dla powodów i opiekunów

Nowe zasady dotyczą cudzoziemców urodzonych poza małżeństwem, którzy złożyli pozwy przeciwko swojemu domniemanemu koreańskiemu ojcu lub matce w celu ustalenia prawnego rodzicielstwa. Zmiany obejmują także osoby sprawujące nad nimi opiekę.

Wcześniej osoby, które przyjechały do Korei Południowej na podstawie krótkoterminowych wiz C-3, nie miały gwarancji, że będą mogły pozostać w kraju na czas postępowania sądowego. Nawet w przypadku wyjątkowego zezwolenia na długoterminowy pobyt zwykle nie mogły pracować.

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Pobyt do sześciu miesięcy

Wnioskodawcy i opiekunowie mogą teraz zmienić swój status migracyjny na wizę G-1-3, nawet jeśli początkowo wjechali na podstawie wizy krótkoterminowej. W tym celu muszą przedłożyć dokumenty dotyczące toczącego się postępowania sądowego oraz dowody potwierdzające możliwość pokrewieństwa z obywatelem Korei Południowej.

Status G-1-3 będzie przyznawany na okres do sześciu miesięcy, z możliwością przedłużenia po ocenie przebiegu sprawy sądowej. Odrębna procedura przewiduje zezwolenie na pracę z powodów humanitarnych po rozpatrzeniu przez Radę ds. Ochrony Praw Człowieka oraz Promowania Praw i Interesów Cudzoziemców. Co do zasady zatrudnienie będzie dozwolone w sektorach pracy fizycznej, natomiast w zawodach wymagających kwalifikacji będą obowiązywały dotychczasowe wymogi.

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