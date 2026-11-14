Państwowa Komisja Wyborcza Sudanu Południowego przełożyła wybory powszechne z 22 grudnia 2026 roku na 11 lutego 2027 roku. Komisja opublikowała zaktualizowany kalendarz wyborczy 14 listopada, poinformowała Anadolu Agency.

Nowy harmonogram wyborczy

Rejestracja wyborców potrwa od 14 do 28 listopada, a wstępny rejestr ma zostać opublikowany 29 listopada. Obywatele będą mogli zgłaszać wobec niego zastrzeżenia od 30 listopada do 6 grudnia. Urzędnicy wyborczy rozpatrzą je i wprowadzą poprawki w dniach 7–13 grudnia, a procedury odwoławcze i sądowe zaplanowano do 1 stycznia 2027 roku.

Skorygowany rejestr ma zostać przedstawiony w dniach 2–8 stycznia, a ostateczny — opublikowany 9 stycznia. Zgłaszanie kandydatów rozpocznie się 29 listopada od publikacji formularzy do zbierania podpisów. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane od 14 do 20 grudnia, a listę zgłoszonych kandydatów planuje się opublikować 21 grudnia.

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Wyniki i przygotowania

Zastrzeżenia dotyczące zgłoszenia kandydatów, poprawki i odwołania będą przyjmowane do 17 stycznia. Komisja planuje opublikować ostateczną listę kandydatów w dniach 18–21 stycznia. Komisja planuje ogłosić ostateczne wyniki wyborów 15 lutego, a opublikować je 16 lutego. Na rozstrzyganie sporów wyborczych przeznaczono 148 dni — od 17 lutego do 15 lipca.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Gabriel Bol Deng poinformował, że rejestracja będzie odbywać się w 3161 lokalach wyborczych w dziesięciu stanach i trzech obszarach administracyjnych kraju. W tym celu zaangażowano i przeszkolono 22 127 pracowników. Jak powiedział, materiały i sprzęt wyborczy zostały już dostarczone do stolic stanów i obszarów administracyjnych, a kompleksowy plan logistyczny przewiduje ich dostarczenie do poszczególnych centrów w ciągu najbliższych dwóch dni.

Aby się zarejestrować, wyborcy muszą przedstawić krajowy dokument tożsamości, paszport lub inny oficjalny dokument potwierdzający ich tożsamość i wiek. Obywatele bez dokumentów mogą zarejestrować się za pomocą specjalnych formularzy identyfikacyjnych przy wsparciu tradycyjnych przywódców.

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