Sudan Południowy zaoferuje inwestorom 14 bloków naftowych — OilPrice

Sudan Południowy planuje pozyskać nowy kapitał dla 14 bloków poszukiwawczych ropy naftowej oraz zwiększyć wydobycie z około 170 tys. do 230 tys. baryłek dziennie. Propozycje te mają zostać przedstawione inwestorom na konferencji South Sudan Oil & Power w Dżubie pod koniec miesiąca.

Według OilPrice, organizatorzy konferencji szacują obecne wydobycie kraju na 170 tys. baryłek dziennie. Urzędnik Ministerstwa Ropy Naftowej Sudanu Południowego informował o 175 tys. baryłek dziennie w sierpniu i wskazywał 200 tys. baryłek dziennie do sierpnia 2027 roku jako cel.

Eksport zależy od tras przez Sudan

Sudan Południowy zależy od rurociągów biegnących przez terytorium sąsiedniego Sudanu do portów nad Morzem Czerwonym. Ropa z bloków 1, 2 i 4 trafia do rurociągu Greater Nile przez obszar Heglig w Kordofanie Zachodnim. Według publikacji okoliczne terytorium kontrolują Sudańskie Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), podczas gdy armia sudańska kontroluje terminale nad Morzem Czerwonym. Bezpieczeństwo kompleksu w Heglig zapewniają wojskowi Sudanu Południowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wrześniowy raport, powołujący się na nienazwane źródła w branży naftowej, twierdzi, że Dżuba przekazuje RSF 4 dolary z 11 dolarów pobieranych za każdą baryłkę południowosudańskiej ropy transportowanej przez kontrolowane przez nie terytorium. Pozostałe 7 dolarów, według tego raportu, otrzymuje rząd sudański sprzymierzony z armią. OilPrice zaznacza, że nie ma opublikowanych danych określających, czy RSF otrzymuje swoją część w ropie, gotówce czy dochodach z eksportu.

Druga linia eksportowa również doznała zakłóceń

Inna trasa, rurociąg Petrodar, transportuje ropę Dar Blend z bloków 3 i 7 w Paloch przez sześć stacji pomp w Sudanie do terminalu Bashayer nad Morzem Czerwonym. Pęknięcie rurociągu w lutym 2024 roku zmniejszyło eksport Sudanu Południowego o około dwie trzecie, a wydobycie spadło z około 150 tys. do 62 tys. baryłek dziennie. Pełny transport wznowiono w kwietniu 2025 roku, po czym obiekty naftowe Sudanu wielokrotnie stawały się celem ataków dronów.

Według szacunku źródła zatrzymanie rurociągu zmniejszyło gospodarkę Sudanu Południowego o około 24% w roku fiskalnym 2025. W 2024 roku ropa zapewniła 89% dochodów państwowych dostępnych dla budżetu, a w latach 2021–2024 — niemal wszystkie dochody eksportowe kraju. Ministerstwo Ropy Naftowej szacuje również naturalny roczny spadek wydobycia na 20%: aby osiągnąć poziom 230 tys. baryłek dziennie, inwestorzy muszą zrekompensować spadek i dodać łącznie około 94 tys. baryłek dziennie.

Czytaj nas na