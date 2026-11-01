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Południowoafrykański biznesmen aresztowany w Dżibuti — TimesLIVE

UA.NEWS 01 listopada 2026 01:49
Południowoafrykański biznesmen aresztowany w Dżibuti — TimesLIVE

Południowoafrykański biznesmen z Johannesburga Winston Cliff został aresztowany w Dżibuti w okolicznościach, które TimesLIVE opisuje jako niewyjaśnione. Jego rodzina obawia się o niego.

Brak informacji o ojcu

Kim Huzwayo, córka Winstona Cliffa, nie ma informacji o sytuacji swojego ojca. Na zdjęciu opublikowanym wraz z materiałem jest przedstawiona z mężem, Xolanim Huzwayo. Publikacja określa ich jako córkę i zięcia zatrzymanego biznesmena.

Dżibuti, gdzie doszło do aresztowania, TimesLIVE zalicza do Afryki Wschodniej. Materiał o tej sprawie opublikowano 1 listopada 2026 roku. Jako jego autora wskazano starszego reportera Isaaca Mahlangu.

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Nieznajomi proszą o pieniądze

Po aresztowaniu do Kim Huzwayo zaczęli zwracać się nieznajomi z prośbami o pieniądze. W dostępnym opisie TimesLIVE nie wyjaśnia, kto dokładnie kontaktuje się z nią ani w jakim celu.

Źródło nie podaje przyczyn aresztowania Cliffa. Okoliczności jego zatrzymania publikacja charakteryzuje jako niewyjaśnione.

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