Południowokoreańska firma KHNP rozważa Hyundai Engineering & Construction oraz Samsung C&T jako możliwych wykonawców prac budowlanych przy dwóch nowych reaktorach jądrowych w elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach. Jak podaje Radio Prague International, Czeska Telewizja poinformowała o tym, powołując się na wiceprezesa wykonawczego KHNP Choi Il-kyunga.

Nowy przetarg na prace budowlane

W październiku KHNP zakończyła negocjacje z początkowym koreańskim konsorcjum budowlanym, nie osiągając porozumienia. Firma planuje teraz ogłosić nowy przetarg, aby wybrać wykonawcę.

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KHNP oświadcza, że nadal zamierza zrealizować projekt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i ceną. Firma planuje wyłonić wykonawcę do lipca przyszłego roku.

Koszt i harmonogram projektu

Budowę dwóch reaktorów szacuje się na około 407 miliardów koron czeskich. Jest to największa inwestycja w Czechach. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora zaplanowano na 2029 rok, a zakończenie projektu — na 2036 rok.

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