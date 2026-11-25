Południowokoreańska firma rafineryjna S-Oil ukończyła budowę kompleksu petrochemicznego Shaheen w Ulsan o wartości 9,26 bln wonów, czyli 6,9 mld dolarów. Jest to największa inwestycja w petrochemię w historii Korei Południowej, informuje Korea Herald.

Komercyjne uruchomienie kompleksu planowane jest na 2027 rok, po rozruchach próbnych. Według S-Oil Shaheen zwiększy roczne moce produkcyjne w petrochemii o około 3,2 mln ton oraz podniesie udział tych produktów w całkowitej produkcji firmy z 12% do 25%.

Inwestycja Aramco

Ceremonia z okazji ukończenia projektu oraz 50-lecia S-Oil odbyła się w Seulu z udziałem około 500 gości. Wśród nich byli południowokoreański minister handlu, przemysłu i zasobów Kim Jong Kwan, saudyjski wiceminister energii ds. ropy i gazu Mohammed bin Abdulrahman Al-Ibrahim, a także prezes i dyrektor generalny Saudi Aramco Amin Nasser.

S-Oil ogłosiła inwestycję w Shaheen w listopadzie 2022 roku, podczas wizyty saudyjskiego następcy tronu Mohammeda bin Salmana w Korei Południowej. Budowa rozpoczęła się w marcu 2023 roku. Amin Nasser nazwał Shaheen największą inwestycją Aramco w Korei Południowej. Saudyjska państwowa firma naftowa po raz pierwszy zainwestowała w S-Oil w 1991 roku, a w 2015 roku została jej większościowym akcjonariuszem.

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Produkcja etylenu

Kompleks o powierzchni 880 tys. metrów kwadratowych znajduje się w narodowym kompleksie przemysłowym Onsan. W jego skład wchodzi instalacja krakingu parowego, którą S-Oil nazywa największą na świecie jednoliniową instalacją tego typu. Będzie ona mogła produkować 1,8 mln ton etylenu rocznie, a także propylen i butadien. Część etylenu będzie przetwarzana na polietylen, wykorzystywany między innymi do pakowania.

S-Oil oczekuje, że 83% surowców dla kompleksu będzie pochodzić z jej własnych zakładów. W projekcie po raz pierwszy komercyjnie zostanie zastosowana technologia Thermal Crude-to-Chemicals, opracowana przez Aramco i amerykańską Lummus Technology, służąca do przekształcania ropy naftowej i niskowartościowych pozostałości rafineryjnych w surowce petrochemiczne.

Firma planuje także dostarczać surowce rurociągami producentom w Ulsan, którzy wcześniej byli zależni od importu, oraz sprzedawać polietylen za granicą za pośrednictwem powiązanej z Aramco firmy SABIC.

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