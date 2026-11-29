Południowokoreański pomocnik Lee Kang-in strzelił gola w wyjazdowym meczu Atlético Madryt z Elche w hiszpańskiej La Lidze, który madrytczycy wygrali 3:2. Był to pierwszy gol 25-letniego piłkarza od 73 dni i jego trzecie trafienie w obecnym sezonie ligowym.

Jak podaje Korea Herald, mecz 14. kolejki sezonu 2026/27 odbył się na stadionie Martínez Valero w Elche. Lee wyszedł w podstawowym składzie Atlético, tworząc duet w ataku z Juliánem Álvarezem, i spędził na boisku 70 minut, po czym został zmieniony przez Rodrigo Mendozę.

Gol w siódmej minucie

Goście otworzyli wynik w piątej minucie, gdy Alejandro Grimaldo wykorzystał rzut karny. Dwie minuty później Lee Kang-in podwyższył prowadzenie Atlético. Madrytczycy pressowali rywali w pobliżu pola karnego Elche, koreański piłkarz przechwycił piłkę, wbiegł w pole karne i lewą nogą uderzył w prawy róg bramki.

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Wcześniej Lee ostatnio zdobył bramkę 17 września w domowym meczu Atlético z Osasuną, zakończonym zwycięstwem 4:0. Obecny gol był jego pierwszym w ośmiu meczach La Ligi i 11 oficjalnych spotkaniach. W tym sezonie zagrał we wszystkich 14 meczach ligowych, 11 razy wychodził w podstawowym składzie, a także zanotował jedną asystę.

Atlético awansowało na drugie miejsce

Elche zmniejszyło stratę w 26. minucie dzięki golowi Martima Neto. Przed przerwą Álvarez ponownie powiększył przewagę gości po podaniu Álexa Baeny — 3:1. Na początku drugiej połowy Buba Sangaré zdobył drugą bramkę dla Elche, jednak gospodarzom nie udało się wyrównać.

Po drugim z rzędu zwycięstwie w La Lidze Atlético ma 34 punkty i awansowało na drugie miejsce. Strata do liderującej Barcelony wynosi dwa punkty. Madrycki klub rozegra następny mecz 3 grudnia na wyjeździe z Barceloną.

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