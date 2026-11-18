Reprezentacja Irlandii Północnej zremisowała na wyjeździe z Węgrami 1:1, zajęła pierwsze miejsce w grupie i wywalczyła awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Decydującego dla zespołu Michaela O’Neilla gola w 65. minucie strzelił zawodnik Stoke City Justin Devenny, informuje The Guardian.

Remis na Węgrzech dał pierwsze miejsce

Węgrzy otworzyli wynik w 35. minucie: Barnabás Varga wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Piercem Charlesem po błędzie obrony. Była to pierwsza stracona bramka reprezentacji Irlandii Północnej w obecnej edycji turnieju i w tamtym momencie wyprowadziła Węgry na pierwsze miejsce w grupie.

Krótko po tym, jak Isaac Price trafił w słupek, Devenny uderzył z woleja zza pola karnego i posłał piłkę w lewy górny róg bramki. Węgry próbowały pod koniec meczu wyrwać zwycięstwo, lecz zespół O’Neilla utrzymał remis, który zachował jego przewagę jednego punktu.

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Norwegia wyprzedziła Danię, Republika Irlandii awansowała do baraży

Norwegia zapewniła sobie miejsce w ćwierćfinale dzięki zwycięstwu nad Danią. Duńczycy prowadzili 2:0 już po 14 minutach po golach Rasmusa Højlunda i Pierre’a-Emile’a Højbjerga. Erling Haaland zmniejszył straty przed przerwą, a Martin Ødegaard wyrównał w 83. minucie.

W szóstej minucie doliczonego czasu gry Haaland wykorzystał rzut karny, podyktowany po decyzji VAR dotyczącej zagrania ręką Joachima Andersena w polu karnym. Obie reprezentacje zakończyły fazę grupową z dziewięcioma punktami, jednak Norwegia wyprzedziła Danię dzięki bezpośrednim spotkaniom, wygrywając także poprzedni mecz 3:2.

Reprezentacja Republiki Irlandii pokonała Kosowo 3:0 na Aviva Stadium i zajęła drugie miejsce w swojej grupie, co zapewniło jej udział w barażach o awans. Kosowo od 26. minuty grało w osłabieniu po czerwonej kartce dla Kreshnika Hajriziego za zagranie ręką na linii bramkowej. Troy Parrott wykorzystał dwa rzuty karne, a Jack Moylan strzelił trzecią bramkę głową po dośrodkowaniu Liama Scalesa.

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