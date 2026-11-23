Macedonia Północna, która ma status kandydata do przystąpienia do Unii Europejskiej od 2005 roku, wciąż nie otworzyła pierwszego z sześciu klastrów negocjacyjnych. Kraj formalnie rozpoczął negocjacje akcesyjne w lipcu 2022 roku, jednak otwarcie pierwszego klastra zależy od przyjęcia poprawki konstytucyjnej dotyczącej włączenia Bułgarów do wykazu uznanych wspólnot w kraju, informuje Deutsche Welle.

Warunek otwarcia klastrów

Poprawkę uzgodniono w ramach kompromisu osiągniętego podczas francuskiej prezydencji w UE w 2022 roku. Wówczas Bułgaria wycofała weto wobec postępów Macedonii Północnej, ale uzależniła dalsze kroki od zmian w konstytucji. Ich przyjęcie wymaga poparcia dwóch trzecich deputowanych parlamentu, którego na razie brakuje.

Komisarka europejska ds. rozszerzenia Marta Kos oświadczyła w listopadzie, że Macedonia Północna należy do państw o najwyższym poziomie gotowości do dostosowania ustawodawstwa do norm UE. Jednocześnie zaznaczyła, że aby otworzyć pierwszy klaster, kraj musi spełnić uzgodniony warunek konstytucyjny.

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Skopje domaga się gwarancji

Rząd w Skopje deklaruje, że przystąpienie do UE jest strategicznym celem, jednak chce uzyskać gwarancje, że zmiany konstytucyjne nie spowodują nowych żądań ze strony Sofii. Spory między państwami dotyczą kwestii historii, języka i tożsamości.

Prezydentka Macedonii Północnej Gordana Siljanovska-Davkova zadeklarowała gotowość do negocjacji z Bułgarią i UE, ale podkreśliła potrzebę pewności co do dalszych warunków. Według reprezentatywnego badania Instytutu Demokracji Societas Civilis przystąpienie do UE popiera 71% respondentów, podczas gdy zmiany konstytucyjne — 24%. Wśród etnicznych Macedończyków poparcie dla poprawek wynosi 11%.

Wobec zastoju Macedonii Północnej Czarnogóra może zostać 28. członkiem UE w 2028 roku, a Albania, jeśli utrzyma obecne tempo reform, może zakończyć negocjacje akcesyjne do końca 2027 roku.

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