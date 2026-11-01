Rząd australijskiego Terytorium Północnego planuje znieść ustawowy wymóg uwzględniania w planach podziału wody jej rezerwy na potrzeby rzek, źródeł, terenów podmokłych i innych ekosystemów zależnych od wody. Zmiany będą dotyczyć zasad określających ilości wód podziemnych i powierzchniowych dostępnych dla przemysłu — informuje The Guardian.

Proponowane zmiany

Projekt ustawy przewiduje również zniesienie zasady, zgodnie z którą całkowite zużycie wody przez przemysł nie może przekraczać limitu ustalonego w każdym planie podziału wody. Ponadto może zostać usunięty wymóg, aby zarządzanie zasobami wodnymi było zgodne z takimi planami.

Organizacje ekologiczne oświadczyły, że dokument osłabi także definicję „szacowanej zrównoważonej wielkości poboru” — ilości wody, którą można pobrać lub wykorzystać z zasobu wodnego. Zmiany są częścią szerszego pakietu, który dotyczy również przepisów o zanieczyszczeniu mórz, ochronie dziedzictwa i przemyśle wydobywczym.

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Reakcja ekologów i władz

Dyrektorka generalna Wilderness Society, Kirsty Howey, nazwała inicjatywę „ekstremalną nawet jak na rząd CLP Terytorium Północnego” i wezwała federalnego ministra środowiska Murraya Watta, by nie przyznawał terytorium federalnego finansowania programów wodnych, jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty.

Central Land Council, reprezentująca rdzenną ludność południowej części Terytorium Północnego, uważa, że rząd próbuje potajemnie usunąć ostatnie gwarancje w zakresie korzystania z wody i zarządzania nią. Jej dyrektor wykonawczy Les Turner powołał się również na orzeczenie Sądu Najwyższego, który w sierpniu uchylił decyzję rządu Terytorium Północnego o wydaniu licencji dla Singleton Station, uznając tę decyzję za niezgodną z prawem.

Minister środowiska Terytorium Północnego Joshua Burgoyne zaprzeczył, że projekt ustawy demontuje gwarancje środowiskowe. Jak powiedział, kluczowe ramy prawne dotyczące ocen środowiskowych i zezwoleń, licencji wydobywczych, kontroli zanieczyszczeń, planowania wodnego i ochrony dziedzictwa pozostają w mocy.

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